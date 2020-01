Vzpoura týmů ze dna tabulky! Litvínov loupil u Jágra, Pardubice si vyšláply na Kometu

Liberec to na Vary neumí, prohrál s nimi i třetí zápas v aktuální sezoně. Bílí Tygři sice začali lépe, ale Západočeši nejprve v prostřední části hry Flekovou zásluhou vyrovnali a ve třetí třetině převážily zápas na jejich stranu trefy Rohana v oslabení a Plutnara. Domácí se zmohli už jen na kosmetickou úpravu prohry a jejich 13 zápasů trvající vítězná domácí série je u konce.

Sparta udržela druhou pozici, i když klopýtá - z posledních čtyř zápasů získala jen dva body. To rozjetá Olomouc už popáté za sebou bodovala, z toho čtyřikrát vyhrála a upevnila si desáté místo, poslední vstupenku do předkola play off. Proti Pražanům rozhodla už v první třetině, kterou vyhrála 3:0. Skvělý domácí brankář Konrád pochytal 35 střel hostů a čisté konto mu pokazil až v posledním dějství Říčka. Pražané nenavázali na předchozích šest výher na Hané.

V souboji o třetí místo Plzeň využila domácího ledu, přetlačila mistra z Třince a upevnila si svoji pozici. Nejproduktivnější hráč extraligy Milan Gulaš si připsal další dvě přihrávky a vyrovnaný duel nakonec rozhodly góly Budíka a Mertla v závěrečné periodě. Šest zápasů trvající bodová série Ocelářů tak skončila.

Kapitán řídil obrat

Kapitán hradeckého Mountfieldu Radek Smoleňák zařídil hattrickem obrat duelu ve Vítkovicích, kde nakonec Východočeši zvítězili 4:1 a dočkali se premiérového úspěchu nad ostravským soupeřem v této sezoně. Vítkovičtí vyhráli jen dva z posledních 11 zápasů, v tabulce jsou dvanáctí, ale od pronásledovatelů Litvínova a Pardubic už je dělí jen jeden bod.

Změny v litvínovském kádru nesou ovoce. V Kladně ukončili Severočeši bídnou sérii a i díky dvěma gólům ve vlastním oslabení po sedmi zápasech znovu slaví výhru. Rytíře i v čele s Jaromírem Jágrem porazili i potřetí v sezoně. Dvěma góly včetně vítězného se na tom podílel útočník František Lukeš, Jakub Petružálek přispěl třemi asistencemi. Příští měsíc 48letý Jágr naopak vyšel v utkání naprázdno.

