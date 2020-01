Nejsem megatechnik, usmíval se Smoleňák po hattricku

"Nemyslím si, že to byl pěkný zápas, ale my nejsme v pozici, abychom hráli na krásu. Tyhle zápasy prostě musíme zvládnout. Je to pro nás důležité vítězství i kvůli sebevědomí do dalších zápasů. Jsme rádi, že jsme to zvládli," řekl Smoleňák po výhře 4:1.

Třiatřicetiletý útočník se poprvé prosadil ve 38. minutě, kdy v přesilovce posunul svůj tým do vedení 2:1. Poté vítězství Mountfieldu pojistil dvěma trefami v závěru. Jeho třetí branku v 57. minutě rozhodčí kontrolovali u videa na základě trenérské výzvy, kterou si vzaly Vítkovice.

"Abych se přiznal, na video už nevěřím. V posledních čtyřech zápasech mi zkoumali tři góly a dva neuznali. Už jsem myslel, že mě někde potká nějaká čarodějka a už mi žádný gól nikdy neuznají. Jsem rád, že kluci v Torontu, kam z boxu volali, mi gól uznali," smál se hrdina páteční bitvy.

Při třetí trefě stál v brankovišti. Šlo tedy o vlastní gól? "Myslím, že už to bylo větší částí za brankou. Jen jsem do toho ještě nějak šoupnul," vysvětlil Smoleňák. "Pro nás byl gól na 3:1 samozřejmě důležitý, abychom se trošku uklidnili," uvedl útočník Hradce, který hattrick zkompletoval střelou do prázdné branky při power play domácích.

Na ledě se v tu chvíli objevily i čepice hradeckých fanoušků. "Všechno jak má být. Přitom to bylo z ničeho. Dva góly jsem dal před bránou z důrazu. Jak mi říkal Růža (Vladimír Růžička, trenér Hradce Králové), nejsem žádný megatechnik, takže to tam musím narvat i s gólmanem. I když teď jsem to tam dvakrát povodil," pousmál se. "Dělám si srandu, jsou to góly, které teď budou padat. Moc hezkých už se dávat nebude. Přesně tohle jsou góly, která nás budou posouvat dál," doplnil.

Vedle hattricku potkal Smoleňáka v pátečním duelu i tvrdý hit, který mu uštědřil vítkovický obránce Jan Výtisk. "On tohle umí, vždycky si takhle někoho na Matějskou vezme a teď se prolítnul já. Věděl jsem, že to je on, že tohle dělá. Je to vždycky na hranici faulu, vždycky to bolí, ale byla to moje chyba. Nezlobím se na něho. Navíc na sobě makám, abych tyhle věci přežil," vtipkoval Smoleňák.