Kometa další blamáž nedopustila. Tak špatný vstup do utkání se už nesmí opakovat, ví Zaťovič

„Naštěstí jsme se jedenáct vteřin po třetím gólu v naší síti trefili i my a vrátili se zpátky do zápasu. První gól nás zvedl, vrhli jsme poté všechny síly do útoku. Doufali jsme, že skóre otočíme ještě do konce základní hrací doby, ale nakonec musíme být rádi i za dva bodíky," míní kapitán Komety Martin Zaťovič, který k nim přispěl dvěma brankami.

Marně si ale láme hlavu, proč mělo jeho mužstvo tak katastrofální vstup do střetnutí. „Nebylo to o Litvínovu, ale o nás. Je jasné, že soupeř body nutně potřeboval a hrál jako o život, ale my musíme hlavně doma udávat tempo hry. Ne čekat na to, s čím vyrukují hosté, a pak se jim přizpůsobit. Musíme se ze špatného úvodu poučit a v úterý proti Třinci nic podobného neopakovat," předsevzal si.

Brněnský asistent Kamil Pokorný přirovnal utkání k fotbalu. „Byl to duel dvou rozdílných poločasů. Zásadní obrat znamenal Kucserův gól na 1:3 v polovině střetnutí. Pak už jsme byli lepší a v nájezdech šťastnější. Musíme být ovšem rádi, že nám Litvínovští neodskočili na větší než tříbrankový rozdíl. Naštěstí nás podržel gólman Vejmelka. Je skvělé, že jsme se nadechli k takovému obratu, ale příště by se nám už něco podobného nemuselo povést," varuje.

Zleva Akim Aliu z Litvínova, Lukáš Válek z Litvínova a Pawel Zygmunt z Litvínova.

Václav Šálek, ČTK

Ztratili jsme dva body, smutní Válek

V litvínovské kabině zavládlo po střetnutí zklamání. „Jednoznačně jsme ztratili dva body. Může za to naše nedisciplinovanost. Kometu jsme dostali na koně zbytečnými fauly," láteří autor vedoucí trefy Vervy Lukáš Válek. „Přesilovky hrají Brňané skvěle. Jakmile se dostali do tlaku, ožili jejich fanoušci a neskutečně je hnali dopředu. Snad nám nebudou body, které jsme odevzdali, v boji o udržení v extralize chybět," doufá.

Litvínovský asistent Jindřich Kotrla hodnotí střetnutí podobně. „Téměř do poloviny utkání jsme byli jednoznačně lepší. Sami jsme bohužel vrátili Brno zpátky do zápasu. Nájezdy jsou vždycky loterie, hráči Komety v nich byli šikovnější," mrzí ho.

Oceňuje výkony nedávných posil. „Kanadský bek Aliu zahrál po jednom tréninku velice dobře. Je silný na puku a má solidní rozehrávku. Měl by nám hodně pomoct," očekává. Chválí také ruského forvarda Žolobova. „Líbil se mně. Je mladý, je na něm vidět značný potenciál," tvrdí Kotrla.