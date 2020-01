Hokejová Sparta odvolala trenéry! Přijde Hořava?

Ještě ve čtvrtek po první třetině utkání s Libercem sportovní ředitel Sparty Petr Ton v rozhovoru pro O2 TV Sport na dotaz ohledně Kruppovy budoucnosti u týmu odpovídal, že tohle téma aktuálně není k řešení.

Neuplynulo ani dvacet hodin a všechno je jinak. Krupp dvouletou smlouvu v klubu nedodrží. Vedení klubu s ním kvůli neuspokojivým výkonům i výsledkům ukončilo spolupráci.

Vedení klubu ukončilo spolupráci s trenéry Uwem Kruppem a Jaroslavem Nedvědem. Jejich kompetence dočasně přebírají sportovní ředitel Petr Ton a sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Jméno nového trenéra oznámíme v nejbližších dnech.

„S blížícím se play off bylo třeba udělat razantní rozhodnutí s ohledem na klesající výkony týmu, které zůstávaly za naším očekáváním," uvedla pro oficiální klubové stránky generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Trenér Sparty Uwe Krupp na střídačce se svými svěřenci.

Vlastimil Vacek, Právo

„Kádr jsme před sezonou i v jejím průběhu výrazně posílili. Ač jsme pro zlepšení situace udělali maximum a trenérskému tandemu dali stoprocentní důvěru, tým nadále výsledkově, a především herně stagnoval. S trenéry jsme proto ukončili spolupráci a jejich nástupce představíme v průběhu několika dní," nechala se slyšet Snopková.

„Uwemu Kruppovi a Jaroslavu Nedvědovi děkujeme za jejich služby a přejeme jim vše nejlepší v jejich další hokejové kariéře," dodala sparťanská manažerka.

Trenér Sparty Uwe Krupp během utkání s Libercem.

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta se sice v tabulce nachází na solidním třetím místě, pokud by ale čtvrtá Mladá Boleslav a pátý Třinec zvládly své dohrávky, v tabulce by šly před Pražany. Na posledních zápasech Sparty je navíc jasně patrné, že klub je v herním i výsledkovém útlumu a výkonnost šla proti úvodu sezony razantně dolů.

Proto odvolání Kruppa a jeho asistenta Nedvěda až takovým překvapením není. V pátek v Třinci mužstvo ze střídačky dočasně povedou sportovní manažer Jaroslav Hlinka a sportovní ředitel Petr Ton, dvě klubové legendy.

„Naším úkolem je tým zejména probudit a povzbudit a dodat mu klid před dalšími důležitými zápasy v závěru základní části soutěže. Jsme již v úzkém kontaktu," prohlásil Ton.

Hokejový trenér Miloslav Hořava je nejžhavějším kandidátem na uvolněný post trenéra Sparty.

Jan Handrejch, Právo

Hořava, někdejší vynikající obránce, jenž jako hráč vyhrál mistrovství světa (1985), má i stříbro ze ZOH 1984 v Sarajevu a bronz ze ZOH 1992 v Albertville, zažil jako trenér největší úspěchy v roce 2015, kdy spolu s Radimem Rulíkem dovedli Litvínov k historickému titulu v extralize. Jako hráč tuzemskou nejvyšší soutěž ovládl třikrát - dvakrát s Jihlavou a jednou s Kladnem.

Pokud by námluvy se Spartou opravdu klaply, vrátil by se do ní Hořava po devíti letech. S Pražany tenkrát v sezoně 2010/11 do play off nepostoupil a sezonu končil boji ve skupině o udržení.

V extralize Hořava vedl coby hlavní trenér i Znojmo, Karlovy Vary, Plzeň a Mladou Boleslav. Jako kouč působil i ve švédské nejvyšší soutěži v MODO a v německé ve Wolfsburgu.

Krupp a Sparta, to už je minulost!.

Vlastimil Vacek, Právo

Němec Krupp do týmu přišel před minulou sezonou, kdy se stal nástupcem Františka Výborného. Pod vedením někdejšího vynikajícího zadáka, který s Coloradem získal i slavný Stanley Cup, ale Sparta v uplynulém ročníku skončila už v předkole play off poté, co nestačila na Vítkovice.

Sparta je již sedmým týmem, který v této sezoně sáhl ke změně trenéra. Před ní se k tomuto kroku odhodlali i v Brně, Hradci Králové, Zlíně, Vítkovicích, Litvínově a Pardubicích. V Dynamu dokonce dvakrát...