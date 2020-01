Irgl sám odpálil přestupovou bombu. Vicemistra světa ale Hanáci nepustili

Zamýšlený návrat Irgla do ostravského klubu těsně před půlnočním uzávěrkou přestupů zhatila neochota Olomouce svého klíčového hráče pustit. „Intenzivně jsme jednali s generálním manažer olomouckého klubu Erikem Fürstem. Naše vzájemná dohoda byla taková, že po pátečním kole padne finální rozhodnutí, zda umožní Irglův návrat k nám Bohužel před desátou hodinou večerní jsem dostal z Olomouce zprávu, že Irgla nepustí, i když sám hráč tomu byl nakloněný. Je nám to líto, ale boj o záchranu budeme muset zvládnout i bez Zbyňka," prohlásil šéf vítkovického klubu Aleš Pavlík.

„Ve hře to bylo, šlo by ale pro nás o obrovské oslabení," přiznal trenér a majitel klubu Jan Tomajko. Irgl uvedl, že ho s nabídkou oslovil majitel Vítkovic Aleš Pavlík a on kývl. „Řekl jsem mu, Aldo dívej se, jsem hráč Olomouce, jestli se domluvíte, tak rád pomůžu. Na druhé straně, tady se to strašně těžko opouští, mám to tu moc rád. Ve Vítkovicích jsem ale vyrostl, nejsou mi lhostejné, a rozhodně bych si nepřál, aby z extraligy sestoupily. Nebylo to ale v mých rukou. Je to věc manažerů," podotkl osmatřicetiletý držitel stříbra z MS 2006.

V pátek večer Irgl s bilancí 1+1 pomohl Hanákům udolat Zlín a dotáhnout se bodově na devátý celek tabulky. Po zápase se s olomouckými fanoušky přímo na ledě už i rozloučil. Ale předčasně...

Se 33 kanadskými body Irgl vládne v Olomouci týmové produktivitě, se čtrnácti góly je jejím druhým nejlepším střelcem. Dres mateřských Vítkovic oblékal naposledy v sezoně 2006/2007, pak okusil zahraniční hokejové angažmá. Při návratu domů zamířil do Třince, čímž naštval spoustu vítkovických fanoušků. Druhou sportovní mízu našel v Olomouci.