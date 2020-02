Hořava potvrzen! Spartu povede legendární obránce už podruhé

Už po odvolání německého kouče, který strávil v Praze více než rok a půl, byl právě Hořava největším aspirantem na uvolněné místo. V hokejovém prostředí o bývalém skvělém bekovi platí, že týmu umí dát perfektní řád, navíc už ligový titul získal - a to s podceňovaným Litvínovem.

Řád? To je právě to, co Sparta potřebuje v této chvíli asi nejvíce. Po slibné polovině soutěže zabředla do krize, postup do play off už prakticky nemůže ztratit. Pokud by však v současných výkonech pokračovala, neměla by znovu šanci naplnit své vysoké ambice ve vyřazovacích bojích.

Na oficiálních stránkách Sparty se k angažování Hořavy vyjádřila generální manažerka Barbora Snopková Haberová. „Pan Hořava byl pro nás volbou číslo jedna a jsem ráda, že jsme se dokázali rychle domluvit. Považuji jej za náročného a autoritativního, ale zároveň poctivého a empatického trenéra, který dokáže vrátit herní projev našeho týmu na úroveň, kterou od něj všichni očekávají," uvedla krátce po jeho jmenování.

To, jakou důvěru v něj sparťanské vedení má, svědčí i slova následující, vyřčená generální manažerkou, která se na webových stránkách Sparty objevila. „Volbu jeho dalších spolupracovníků necháváme v jeho kompetenci."

Úvodní rozhovor pro klubový web absolvoval už po prvním a poměrně intenzivním tréninku s týmem. A co Hořava vypíchl? „Nemyslím si, že tým je v krizi, mužstvo je pořád na třetím místě, kluci to mají v sobě, jen potřebují znovu získat sebedůvěru," poznamenal kouč, který se podílel na vítězném tažení Litvínova v roce 2015.

"Líbí se mi dynamický styl hokeje, byl bych moc rád, aby i za předpokladu, že se zápas nepovede, odcházeli diváci s pocitem, že šli hráči do zápasu naplno a nic nevypustili," pokračoval pro sparťanský web optimisticky Hořava.

Za jeden z důvodů toho, že na sparťanskou nabídku kývl, označil osmapedesátiletý lodivod také ambice pražského celku. "Většinou jsem přicházel do týmů, které na tom nebyly moc dobře, tohle je úplně jiná výzva. Sparta má ty nejvyšší ambice."

O tom jak bude spojení Hořava-Sparta fungovat se budou moci fanoušci přesvědčit už v zítřejším šlágru, ve kterém Sparta hostí Kometu Brno.