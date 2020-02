Nechce být za joudu. Nebudu hned dělat chytráka, co všechno Sparta musí zlepšit, říká po vítězné premiéře Hořava

Sparta přišla ve třetí části o dvougólový náskok, ale urvala alespoň bonusový bod. Jaká to byla premiéra z našeho pohledu?

Za sebe jsem ani zvláštní nervozitu nepocítil. Líbilo se mi, že hráči dokázali udržet tempo hry, každé střídání dřeli. Snažili jsme se hrát aktivně, chvílemi to šlo, občas to bylo horší a hodně nás zpražil gól hned z prvního střídání ve třetí části. Brno předvedlo, jak je zkušené. Vzadu má hru zajištěnou a stačí mu pár šancí, aby to tam pověsilo. O to víc těší náš vítězný gól.

Na plný bodový zisk ale Sparta čeká od 10. ledna. Cítíte, že se potřebuje dostat z krize a nalézt ztracenou sebedůvěru?

Já bych o krizi nemluvil a po dvou dnech u týmu nebudu hned dělat chytráka, co všechno se tady musí zlepšit. Nebylo by to ani kolegiální vůči mému předchůdci. To bych si taky mohl brzy říct, Miloši, jsi pěknej jouda. Většinu svých angažmá jsem začínal takhle během sezony, ale tady je to úplně jiná situace. Nejde o tým stabilizovat, tady je velký potenciál. Určitě ale nejsem u mužstva od toho, abych uvolňoval atmosféru, to je spíš vnitřní věc kabiny. Já se budu snažit hráčům pomáhat ze střídačky najít cestu, jak být v zápasech úspěšní.

Brankář Sparty Matěj Machovský inkasuje gól od Martina Zaťoviče z Brna.

Vlastimil Vacek, Právo

Vybavíte si ještě své předchozí angažmá na Spartě v sezoně 2010/11?

To je už děsně dávno, hokej se mění a mužstvo je úplně jiné. Sice mi tady říkali, že současný útočník Forman pode mnou debutoval, ale o tom fakt nemám ponětí. Všechno to rychle letí.

Co jste stihl s mužstvem během víkendu udělat?

Možná vás zklamu, ale moc toho nebylo. Trénink i nedělní rozbruslení měly správné nasazení, viděl jsem, že hráči jsou ochotní pracovat. V úterý máme zápas s Vítkovicemi a do té doby asi moc věcí udělat nestihneme, spíš jen posunout nějaké detaily, jako lepší forčekink, spolupráci celé pětky. Během týdenní reprezentační pauzy si pak musíme říct, jaké jsou priority mužstva.

Zatím s vámi byli na střídačce manažeři Petr Ton a Jaroslav Hlinka. Kdy přivedete svého asistenta?

Už jsem oslovil jednoho trenéra a rád bych, aby přišel co nejdřív. Dokud ale nebudu znát jeho odpověď, nechám si to jméno pro sebe. Ještě bych rád řekl, že nehledám asistenta, ale spíš kolegu, rovnocenného trenérského partnera. Takhle jsme to měli i s Radimem Rulíkem, ať už při litvínovském tažení za titulem, nebo později v Mladé Boleslavi.

Michal Řepík ze Sparty oslavuje se spoluhráči gól během utkání 43. kola Tipsport extraligy proti Brnu.

Vlastimil Vacek, Právo

Právě Mladá Boleslav byla minulou sezonu vaší poslední extraligovou štací. Když jste v létě odcházel, mluvil jste o chuti vyzkoušet si práci v cizině. Proč to nevyšlo?

Byl jsem na podzim na stážích ve Švédsku, získal hodně nových poznatků a dostal tam i nabídku z klubu druhé ligy, jenže na to, abych ji vzal, mi chyběly postupové ambice. Po návratu jsem byl v kontaktu i s Mladou Boleslaví, ale na rovinu říkám, že to tam Radim Rulík s Pavlem Paterou dělají fakt dobře a nechtěl jsem jim lézt do práce. Ještě bych jim to zkazil.

Kde chcete Spartu vidět na konci základní části?

Třeba to bude znít divně, ale nemám žádný konkrétní cíl. Chci, aby hráči šli do každého zápasu na krev a předváděli dobrý výkon na ledě založený na dynamickém stylu hry.