Štencel po čtvrté výhře v řadě: Deka spadla, ale zůstaňme nohama na zemi!

Jsou to zhruba čtyři roky, co se obránce Vítkovic Jan Štencel poprvé blýskl efektní a hlavně efektivní kličkovanou před gólmanem. V sezoně 2015/2016 ukončil slalomem přes čtyři protihráče dobývání litvínovské branky v přesilové hře a jeho gól tehdy znamenal vítězství Vítkovic nad Litvínovem 1:0.

Neméně pohledný moment předvedl i proti Kladnu. Znovu v přesilovce si najel před branku a přihrávku od Jana Schleisse proměnil v obratnou bekhendovou kličku a gól na 2:0. „Šlajza mě výborně našel krosovou přihrávkou. Věděl jsem, že to mám pod nohami a že gólman hodně vyjel, tak jsem to zkusil a povedlo se to," líčil vítkovický bek, který se v průběhu sezony vrátil do Vítkovic z Komety Brno.

Hosté proti jeho gólu zaprotestovali trenérskou výzvou. Měli pocit, že Štencel bránil ve hře gólmanu Cikánkovi. Ale neuspěli. „Upřímně, vůbec netuším, proč si ji brali. Jestli měli pocit, že jsem fauloval gólmana, nebo, opravdu, nevím. Všichni na střídačce jsme věděli, že gól platit bude," měl okamžitě jasno Štencel.

Zleva Brady Austin z Kladna a Jan Výtisk z Vítkovic během duelu 43. kola extraligy.

Petr Sznapka, ČTK

Vítkovice vyhrály nad Kladnem 3:0 a připsaly si čtvrtou výhru v řadě. Na náskoku na poslední Pardubice se to ale nijak neprojevilo. Zůstal pětibodový. „Máme ho zhruba stejný už skoro čtvrt sezony. Udržujeme si ho, ale je to takové zvláštní. Ale pokud budeme body sbírat, tak budeme stahovat náskok týmů nad námi a odskakovat, nebo aspoň držet si ten odstup na ty pod námi. A o to nám jde," řekl Štencel.

Zá výhru děkoval především brankáři Miroslavu Svobodovi. „V první třetině jsme udělali obrovské chyby v našem pásmu. Jen díky němu jsme drželi bezbrankové skóre. Chytil neskutečné věci a držel nás tím nad vodou. Nebýt jeho, bylo by to po první třetině nula tři," upozorňoval 24letý obránce.

Kladno prohrálo pošesté za sebou. „Nepřišlo mi, že by Kladno bylo nějak v krizi. Hráli opravdu dobře. V první i druhé třetině lítali, byli agresivní, důrazní. Naopak my jsme hráli špatně. První třetina byla z naší strany hrozná," přemítal Štencel, jenž patří k hráčům, kteří posílili Vítkovice až v průběhu sezony.

Jaromír Jágr v utkání s Vítkovicemi.

Petr Sznapka, ČTK

„Něco se s tím týmem dělat muselo. Přece jen těch proher bylo hodně. Zasáhlo se do něj, věřím, že ty příchody pomohly. Držíme si herní projev, který se docela pravidelně zvedá. Doufám, že v tom budeme pokračovat, noví kluci nám v tom pomůžou a půjdeme nahoru," přál si opavský rodák Štencel.

Zatímco pro většinu týmů bylo nedělní kolo poslední před reprezentační pauzou, Vítkovické čeká v úterý předehrávka 48. kola na ledě Sparty. „Nějaké to volno už bych snesl, nevadilo by mi to. Ale možná dobře, že hrajeme. Máme teď hlavy trošku vyčištěné a taková ta deka mírně opadla. Na druhou stranu ale musíme zůstat nohama na zemi. Vyhráli jsme sice čtyřikrát v řadě, ale mohli jsme ty zápasy během pár minut i prohrát," varoval před uspokojením Štencel.