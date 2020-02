Nemůžeme se z toho, jak to říct slušně..., soukal ze sebe po další porážce Vampola

Prohráli pošesté za sebou. Hokejisté Kladna na ledě Vítkovic padli 0:3 a jejich náskok právě na tým z Ostravy se smrskl na jediný bod. Pardubice, kterým patří poslední sestupová příčka, ztrácejí na Kladno už jen šest bodů. „Hráči, kteří mají zkušenosti, musí tým strhnout. A ostatní se musí přidat. Osobně tomu věřím a chci Kladnu maximálně pomoct. Věřím, že to zvládneme a udržíme v Kladně extraligu,“ řekl útočník Petr Vampola. Světovému šampionovi z roku 2010 ale hrozí, že v týmu Rytířů 15. února skončí a bude se muset vrátit do Slavie Praha.

Do prvního gólu jste měli tlak a více ze hry. Zabrzdil vás inkasovaný gól?

Než jsme dostali ten gól, byli jsme lepší. Je škoda, že jsme nějakou šanci neproměnili, zápas by byl jiný. Oni nám z jedné šance ujeli, dali gól, a pak jsme byli samozřejmě trochu pod tlakem. Šli jsme do toho, ale brankář Vítkovic chytal výborně. Zavřel to a nám se ho nepovedlo překonat.

Byl klíčovým momentem zápasu zákrok Miroslava Svobody na konci druhé třetiny při přečíslení tří na jednoho?

To jsou ty situace, o kterých mluvím. Než jsme inkasovali, měli jsme více ze hry. Měli jsme šance i nenápadné akce, které mohly skončit gólem. Jejich brankář ale chytal výborně. Možná rozhodlo i tohle, kdybychom srovnali na 1:1, zápas by byl otevřený. Bohužel jsme gól nedali a prohráli jsme.

Kladenský šéf Jaromír Jágr v utkání s Vítkovicemi.

Petr Sznapka, ČTK

Bylo složité se nachystat na Vítkovice? V poslední době hodně změnily kádr, jsou nečitelné?

Nevím, jak ostatní kluci, ale já jdu do každého zápasu na 110 procent, protože je před námi posledních osm devět kol a je jedno, kdo proti nám stojí. Pořád to máme ve svých rukách. Pořád máme náskok a musíme bojovat. Nechat tam srdíčko, pak se nám to může vrátit.

Kde jste ztratili herní a výsledkovou pohodu? Máte šňůru šesti porážek za sebou...

Nevím. Nechci mluvit za ostatní, ale na kluky, kteří třeba toho nemají moc odehráno a hrají třeba první sezonu v extralize, to je tlak. Možná to mají trochu v hlavách. Je dobře, že je repre přestávka, myslím, že nám to hodně pomůže. Odpočineme si, pořádně potrénujeme, a pak přijdou zlomové zápasy, které musíme zvládnout. Věřím, že síla na to v mužstvu je.

Máte stále náskok, ale tenčí se. Bude finiš základní části psychicky náročný?

Ale je to pořád jen hokej. Zase na druhou stranu si myslím, že všichni ho hrajeme celý život a z tohohle se nemůžeme... (zamyslí se) Nevím, jak to říct slušně... No prostě posr.t. Hráči, kteří mají zkušenosti, musí tým strhnout. Ostatní se musí přidat. Osobně tomu věřím a chci Kladnu maximálně pomoct. Věřím, že na konec sezony se dobře připravíme, společně s fanoušky to zvládneme a udržíme extraligu.