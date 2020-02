Unikátní Jágr je zase zlatý!

„Je to samozřejmě hezký pocit. Ještě se ale nepočítám mezi legendy, počítám se mezi hráče. Doufám, že si mě jednou lidi budou pamatovat jako českou hokejovou legendu," řekl Jaromír Jágr v Jablonci nad Nisou. Chvíli poté, kdy si v České mincovně vyrazil minci s vlastním portrétem, kterou věnuje rodičům. „Bez nich bych na minci nebyl," vysvětlil.

Jak se mu vlastní podobizna z dílny medailéra Martina Daška zamlouvala? „Víceméně je to portrét z doby, kdy jsme zaznamenali v Naganu 1998 ten největší úspěch. Za padesát let nikdo nebude vědět, jak jsem vypadal... Ale asi je mi to podobný," usmál se Jágr.

Jaromír Jágr byl opět ve středu zájmu

Jiří G. Novák

„U pana Jágra to bylo specifický v tom, že u první modelace mně vycházel hodně mladý, v podstatě jako klučina, který čerstvě přišel do Ameriky. Nastal pak zvláštní proces ,zestařování', aby tam člověk dostal charakteristické rysy, podle kterých ho mají všichni zafixovaného," přiznal Dašek.

Cena mince až 13 450 korun

Zlatá čtvrtuncová mince v kvalitě PROOF stojí 13 450 korun a vyšla v nákladu 200 kusů. Stříbrných uncových bude vyraženo 500 a cena jedné je 1650 korun.

Jágr ještě před její ražbou přiznal, že mu kvůli výsledkové krizi Kladna v poslední době není zrovna nejlíp. „Chytili jste mě ve špatném období. Když jsem sem jel, přemýšlel jsem, co a jak dál s naším hokejovým Kladnem. Nejsme v jednoduché situaci. Když jsme se domlouvali, že to budeme dělat 4. února, počítal jsem s tím, že ta situace bude o něco veselejší a příjemnější a bylo by to příjemnější a veselejší pro všechny. Ale nedá se nic dělat," řekl hráč a majitel Kladna, které prohrálo v extralize posledních šest zápasů.

Jaromír Jágr měl důvod k úsměvům

Kateřina Šulová, ČTK

Když mu pak malí hokejisté z řad jabloneckých Vlků při autogramiádě předvedli vítězný pokřik, zavtipkoval: „Asi vás vezmu do kabiny." Hokejisté ho na oplátku prosili, jestli by si s nimi nešel zatrénovat. „Nemám brusle," odmítla „68" s úsměvem. „Chtěl bych hrát stejně jako on a ve stejných týmech jako on. Byl to super zážitek ho vidět," radoval se Tomáš Pavlata, který se na Jágra chce podívat i do Liberce, kde Kladno hraje v polovině února extraligu.