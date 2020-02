Spartu zničil její bývalý hráč. Klíma pokazil trenéru Jandačovi comeback

V říjnu poslala Sparta dvaadvacetiletého útočníka Kevina Klímu na hostování do Hradce Králové. Ten se jí teď "odvděčil" tím, že ji v dresu Východočechů porazil a pokazil comeback trenéra Josefa Jandače. Klíma dva góly - včetně toho vítězného - dal, na jeden přihrál a zařídil tak výhru Hradce 3:2. Obzvlášť povedená byla hlavně jeho první trefa. Fantastická individuální akce. Rozjel se od vlastní branky a prokličkoval až před brankáře Matěje Machovského. „Tým to povzbudilo. Dostalo nás to zpátky do zápasu,“ radoval se Klíma.