Ostudná Kometa! Ve Varech dostala devět gólů. Jágrovo Kladno zase prohrálo, Třinec řádil

Oceláři potěšili fanoušky prvním gólem už na začátku 5. minuty, kde skóroval Ondřej Kovařčík. Chvíli poté, co se první třetina zlomila do druhé poloviny, navýšil náskok domácích Wolski a v čase 14:38 už to bylo po trefě Hrni 3:0.

Mountfield sice v prostřední části přibrzdil kanonádu Třince, ale sám byl v koncovce neškodný. Domácí tým nakonec před druhou sirénou přece jenom skóroval zásluhou Marcinka a měl k dobru luxusní čtyřbrankový náskok. Nabito však měli Třinečtí dál. Přesilovkový gól Chmielewského a trefa Adamského pak zpečetily debakl Východočechů.

Zleva Martin Gernát, Martin Růžička, Tomáš Marcinko, Tomáš Kundrátek a Matěj Stránský z Třince se radují z gólu.

Vladimír Pryček, ČTK

Bulíř úřadoval ve Zlíně

Zlín se sice ujal proti lídrovi tabulky vedení zásluhou Šlahaře, ale to byl poslední okamžik zápasu, kdy domácí vedli. Už do přestávky Severočeši otočili výsledek. Birner srovnal a pak začal úřadovat osmadvacetiletý Bulíř. V 19. minutě poslal Tygry do vedení a po přestávce si připsal i vítěznou trefu.

Liberec měl zápas pod kontrolou, ještě klidnější mohl být poté, co Musil zvýšil na 4:1. Domácí tým pak už jen výsledek korigoval Dufkem na 2:4, závěrečnou snahu domácích zabrzdila vyloučení.

I když se hrálo teprve 45. kolo, velmi cennou výhru vybojovali hokejisté Pardubic. Zvítězili na ledě Vítkovic a odlepili se z posledního, sestupového místa. Souboj plný zvratů rozhodl ve 48. minutě Martin Látal, dvě branky vítězů vstřelil bývalý hráč Ostravanů Vladimír Svačina. Východočeši dokázali porazit Vítkovice po sérii sedmi proher a na poslední místo odsunuli Litvínov.

Zápasy Karlových Varů s Kometou jsou v poslední době plné gólů. Brno naposledy rozstřílelo Energii doma 30. prosince 9:1, tentokrát ale na ledě sedmého týmu tabulky utrpělo stejný debakl. Kometa prohrála venku už sedmnáctkrát v této sezoně. Karlovarský tým skóroval třikrát v každé třetině, dvěma zásahy se blýskl Tomáš Rachůnek.

Brankář Brna Marek Čiliak inkasuje gól.

Slavomír Kubeš, ČTK

Kometa byla nakonec ráda, že neinkasovala potupnou desítku. Za stavu 9:0 se pak pro změnu dočkala čestného zásahu, který zaznamenal Tomáš Plekanec.

Ve výsledkové bídě pokračují kladenští Rytíři. Desátá Olomouc je doma porazila 4:0, což pro Středočechy znamená osmou prohru v řadě. Hanáci měli už před polovinou utkání slibný třígólový náskok a měli zápas zcela pod kontrolou.