Třinec - Hradec Králové 6:0 Oceláři měli doma nabito, Štěpánek slaví první čisté konto

Hradec nastoupil bez brankářské jedničky Mazance i beka Zámorského, ale povzbuzen minulou výhrou na ledě Sparty a měl první velkou šanci. Perret si bekhendovým blafákem roztáhl Štěpánka, ale minul branku. Domácí poté udeřili z nenápadné akce: k Ondřeji Kovařčíkovi se odrazil puk a bekhendem ho plácl pod břevno. Hradec následně ustál se štěstím přesilovku soupeře, když Wolski a Růžička trefili tyč.

Wolski přesto brzy zvýšil. U mantinelu vyhrál souboj s Cibulskisem, vybruslil do do středu hřiště a prosadil se střelou do horní části branky. Hradci patřila další střídání, vytvořil si několik šancí, ale jejich aktivitu uťal třetím gólem Hrňa parádní střelou do víka. Gólman Lukeš jen rozhodil rukama, opět neměl nárok.

Třinec přišel v minulém kole o vedení 2:0, hrozně sehrál právě druhou třetinu. Tentokrát dlouho pozorně bránil, ale ve 32. minutě zapomněl na Koukala. Zkušený útočník vsadil na bekhendovou kličku se zakončením mezi betony, ale Štěpánek je sklapl včas. K úžasu všech neskončila gólem ani šance Orsavy, před kterým zívala prázdná branka, ale trefil tyč.

Závěr druhé třetiny patřil domácím a Marcinko po výborném pasu Růžičky zvýšil. Oceláři ještě promarnili 49 sekund přesilovky pět na tři. V závěrečné části neproměnil domácí kapitán Adamský únik. Brzy na to ale využil přesilovou hru Chmielewski, jehož přihrávku si srazil do vlastní branky Šidlík.

Utkání se poté dohrávalo hlavně v útočném pásmu Třince i díky dalším dvěma početním výhodám. Štěpánek tak bez problémů uhájil čisté konto, navíc Adamský z dalšího brejku ještě podtrhl druhou nejvyšší domácí výhru Ocelářů v sezoně.