Výhra? Je to vzpruha! Další zápasy o bytí a nebytí jsou ale před námi, krotí euforii Poulíček

„Je to pro nás vzpruha, ale pro nás tím nic nekončí. Před námi je dalších sedm zápasů o bytí a nebytí. Můžeme se hodinu radovat, pak ale dát hlavu mezi ramena a zase šlapat," brzdil euforii útočník Patrik Poulíček, jenž v utkání plném emocí vstřelil dva góly.

Klíčový moment utkání se urodil ve 36. minutě. Vítkovice šly na 65 sekund do dvojnásobného oslabení a jejich odchovanec Svačina, který vítkovický dres oblékal v nejvyšší soutěži osm sezon, je ztrestal vyrovnávacím zásahem na 3:3. „Určitě se to touhle přesilovkou zlomilo. Nalilo nám to fyzické síly do nohou. Super, že jsme ji proměnili," liboval si šestadvacetiletý forvard.

V závěrečné části pak dokonal obrat Látal, když po šťastném odrazu trefil poloodkrytou branku. A když v samém závěru zamířil do prázdné klece právě Poulíček, bylo o vítězi definitivně rozhodnuto.

„My jsme vždycky před reprezentační pauzou vyhráli a po ní začali špatně. Jsem rád, že se nám konečně povedl opak," hlásil spokojeně útočník Robert Kousal. Dynamo zdolalo Ostravany poprvé od 23. ledna 2018. O další body se popere v neděli, kdy doma přivítá Zlín.