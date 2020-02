S Pardubicemi to je asi zápas roku. Je nás tam namočených více týmů, ví moc dobře kladenský Stach

„Není to příjemné, ale myslím, že dnes jsme z těch prohraných zápasů podali asi nejlepší výkon. Bohužel to k bodům nevedlo," smutnil kladenský útočník David Stach.

Středočeši s Jaromírem Jágrem se na ledě vedoucího týmu dlouho drželi. Velký rozdíl oproti páteční jasné prohře v Olomouci 0:4. „Je to obrovská škoda. Nedá se čekat, že bychom v Liberci vyhráli 6:5. Když se tady dají čtyři góly, mělo by se vyhrát. Bohužel... Byl to však asi jeden z lepších výkonů," zopakoval Stach, který ve 35. minutě překvapil gólmana domácích Dominika Hrachovinu střelou z velkého úhlu, kterou poslal parťáky do vedení 3:2.

„Podíval jsem se, jestli to nemůžu nahrát a nešlo to. Hlavně jsem se tak snažil trefit bránu, aby to z něj když tak mohlo vypadnout. Trochu mi to ulítlo nahoru, což asi nečekal a propadlo to tam. Takové góly padají," konstatoval.

Jenže hosté doplatili na fauly. Hru v početní výhodě mají bílé šelmy vypilovanou na jedničku s hvězdičkou. „Přesilovku mají úžasnou, ale i v pěti na pět hrají výborně. Mají tam top hráče, proti nimž je samozřejmě těžké hrát," pochválil Stach soupeře, který pomalu a jistě míří pro Prezidentský pohár za ovládnutí základní části.

Trestání faulů může Jaromír Jágr a spol. domácím závidět. Mrzí je především 100 vteřin dlouhá dvojnásobná přesilová hra ve druhé třetině. „Je to škoda. Říká se, že když se nepromění přesilovka pět na tři, tak se nevyhrává a dnes se to potvrdilo. Dali jsme až druhou. Dalo se z toho vytěžit víc," podotknul Stach.

Rytíře v pátek čeká existenční duel proti Pardubicím, které se na ně bodově již dotáhly. „Musíme se na to dobře připravit a pokusit se vyhrát. Asi je to zápas roku. Je nás tam namočených více týmů. Ale jak jsme se do toho dostali sami, musíme se z toho sami i vyhrabat," uzavřel Stach.