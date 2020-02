Vítkovický Dočekal si vzal k srdci radu Pruska a rozhodl o výhře nad Třincem

Z Třince Vítkovice výhry moc nevozí. Naposledy v říjnu 2017. „Věděli jsme, že Třinec hraje poslední zápasy velice dobře, ale my potřebujeme body jako sůl. Proto jsme tam jeli s touhou vyhrát. Říkali jsme, že když budeme hrát celý zápas pět na pět, tak jsme určitě lepší. Sráží nás ale oslabení – tentokrát jich bylo málo. Proto slavíme," vykládal šťastný střelec, jenž se prosadil v 50. minutě z úniku.

„My jsme to měli trošku nacvičené. Buly v obranném pásmu. Kubalda (Tomáš Kubalík) mi to dal pěkně do prostoru a já už jsem si jen pak pohlídal, aby to šlo mezi betony. Věřil jsme si. Hned jsem věděl, že mu to dám mezi nohy," svěřoval se 29letý útočník, který se trefil po pěti měsících. Úvodní gól dal v prvním kole ještě jako hráč Brna. „Pět měsíců jsem čekal. Je to velká úleva. Kámen mi spadl ze srdce největší, co mohl," usmál se Dočekal.

"Vydrželi jsme to. Super"

Posledních deset minut už Vítkovice těsné vedení, které znamená veledůležité body v boji o záchranu, především bránily. „Bylo to na konci těžké. Hráli jsme v oslabení, pak to Třinec zkusil v šesti. To bylosložité, ale vydrželi jsme to. Super," oddychl si útočník Vítkovic.

Vítkovice vyhrály v Brně a v Třinci. Dočekala ale mrzí domácí nezdar s Pardubicemi. „To byl jeden z nejtěžších zápasů, co jsem ve Vítkovicích hrál. Pardubice výhru chtěly víc, bohužel. Musíme vyhrávat, protože týmy kolem nás také vítězí. Paradoxně bodujeme s týmy z vyšších příček. Možná tolik ty body nehoní. Týmy na spodku hrají na krev a jdou do toho se vším a pak je to těžší," popsal Dočekal.