Ironie osudu. Kladno přiblížil sestupu ten, který v něm vyrůstal. Je mi to líto, přiznal Látal

V Kladně hokejově vyrůstal, dokonce v jeho dresu před dlouhými patnácti roky poprvé okusil nejvyšší soutěž. Teď jednatřicetiletý hokejový útočník Martin Látal Rytíře v mimořádně důležitém záchranářském souboji setnul. Právě on byl totiž v pátek klíčovým mužem Pardubic, pod jejichž triumf 5:2 se podepsal gólem a dvěma asistencemi. Pochopitelně měl velkou radost, že Dynamo je záchraně soutěže zase o něco blíž. Zároveň však část jeho duše trpěla, že právě Kladno má nyní k sestupu do první ligy nejblíže...

Pere se to ve vás?

Mám radost, ale je mi to i trošku líto. Jsem vychovaný na Kladně, takže mi není jedno, jak na tom jsou. Kluci hrají celý rok velice sympaticky a určitě by si nezasloužili, aby případně šli dolů.

Pořád jsou pro vás zápasy s Kladnem speciálnější než ty ostatní, přestože dres Rytířů jste naposledy oblékal před sedmi lety?

V Kladně jsem zažil dorost, juniory, pak první zápas za áčko. Pořád k němu mám velkou vazbu. Strávil jsem v Kladně spoustu let a ta vazba tam furt je a bude.

Jsme ve sra...ch, vědí hráči Kladna. Ale ještě je pět zápasů, teď se musíme sebrat a dokončit sezonu, burcují

Sport.cz

Byla na Kladnu cítit dlouhá série porážek?

Možná mi přišli trošku nervózní, ale oni hrají fantastický sympatický hokej. Bruslí, napadají, mají v týmu spoustu mladých kluků a hokej proti nim je fakt nepříjemný. Zvlášť na jejich menším hřišti. Nezaslouží si být tam, kde jsou.

Co rozhodlo o vaší výhře?

Myslím, že jsme se na zápas lépe připravili, od začátku jsme měli víc šancí. Kladno na svém malém ledě hraje výborně, mají výborný pohyb. My jsme se jim v tom ale vyrovnali, navíc jsme je přehráli hokejovostí.

Byl souboj dvou týmů bojujících o záchranu hodně náročný na psychiku?

Prakticky od začátku soutěže hrajeme play off zápasy, je toho za celou sezonu dost. Když se teď základní část blíží ke konci, a na spodku tabulky je to vyrovnané, řekli jsme si, že už to prostě dotáhneme do konce. Na Kladně jsme to zvládli výborně.

Martin Látal z Pardubic a ležící Brendon Nash z Kladna.

Kateřina Šulová, ČTK

A zapsali jste tak už čtvrtou výhru v řadě. Přitom i dřív v sezoně jste měli spoustu zápasů dobře rozehraných, jenže jste je nedokázali dovést k vítězství. Co se teď změnilo?

Připravujeme se pořád stejně, ale troufám si říct, že máme o dost zkušenější mužstvo než Kladno. A to rozhodlo. Hráči jako Kolář, Zacharčuk, Rolinek, Vondrka, Tybor nebo Kousal ve vypjatých zápasech rozhodují. Brutálně jsme si nechali utéct začátek soutěže, a je nepříjemné to dohánět už od sedmého osmého kola. Naštěstí jsme teď zvládli čtyři zápasy a snad to odlepíme úplně.

Dokážete odhadnout, nakolik vás triumf v Kladně přiblížil záchraně extraligy?

Tahle sezona bude do posledního zápasu. Ještě jich zbývá pět, bude to těžké.

Navíc všechny hrajete proti týmům z první poloviny tabulky...

Nám se na tyhle soupeře nečekaně hraje docela dobře. Doufám, že to nezakřiknu a budeme dál makat a hrát nepříjemný hokej.