Litvínov - Hradec Králové 2:3 Litvínovský kolaps. Severočeši vedli o dvě branky, nakonec nemají ani bod

Litvínov si v posledních třech kolech výrazně bodově pomohl a kdyby zvládl dohrávku s Mountfieldem, nejspíš by byl záchraně velmi blízko. Verva šla také v 9. minutě zásluhou Pospíšila do vedení a vše vypadalo pro žlutočerné dobře. A ještě víc poté, co Lukeš zvýšil ve 23. minutě na 2:0.

Nadšení Severočechů ale vydrželo jen chvíli, v přesilovce totiž snížil Klíma. A když třicet sekund před druhým odchodem do kabin srovnal skóre zkušený Smoleňák, byl zápas znovu otevřený. V čase 45:59 pak znovu Smoleňák rozhodl o výhře Mountfieldu. Litvínov se pokusil i o hru bez brankáře, další gól však už nepadl.