Skvělé pocity, moje první velké vítězství, raduje se liberecký Musil. Teď chce napodobit bráchu

„Jsou to skvělé pocity. Ještě nás samozřejmě čeká hodně práce, ale tohle byl jeden z našich cílů a jsme rádi, že se nám to podařilo," usmíval se 22letý Adam Musil.

Vloni na jaře na vlastní oči sledoval svého bratra Davida Musila, jak v Třinci křepčí s Masarykovým pohárem a přiznával, že to byl velký zážitek. Teď on s Bílými Tygry vyhrál ten Prezidentský za ovládnutí základní části a sní o tom, že bráchu napodobí i výhrou v posledním utkání play off.

„Je to super zážitek. Ještě jsem nic takového nezažil. Je to tak nějak moje první velké vítězství. Doufám, že ještě přijdou další a přivezeme i velký pohár, ale to nás čeká ještě kus práce," dobře ví Musil, proti Západočechům autor vítězné branky.

„Trochu náhoda, ale jsem rád, že to tam padlo," popsal stručně zásah, kdy gólmana Tomáše Krále překonal pohotovou střelou mezi kruhy. „Bylo to ubojovaný, ale myslím, že jsme si zasloužili vyhrát," dodal. Prezidentský pohár se svými parťáky převezme za týden po předposledním kole, kdy Bílí Tygři na svém ledě hostí právě Třinec.

„Je skvělé, že jsme vyhráli s předstihem, ale určitě nic nevzdáváme a chceme se pořádně připravit na play off. Ještě před sebou máme čtyři zápasy základní části a ty chceme taky vyhrát," říká jasně hráč, který ve své první extraligové sezoně nasbíral dosud 13 kanadských bodů za 8 gólů a 5 asistencí.

„Jsem rád, že o mě měl Liberec zájem a že mu můžu jakkoliv pomoci a doufám, že budu nadále platný. Je vidět vysoká kvalita, jakou tahle organizace má," uzavřel Musil. Teď to Severočeši opět potvrdili. Základní část ovládli pošesté v historii, tolikrát v historii české extraligy žádný tým nevyhrál.