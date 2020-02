Kladno útočí ze dna. Štěkat na sebe nemá cenu, to nás jen sráží, velí kapitán

Jedenáctkrát za sebou odcházeli z ledu a věděli, že prohráli. Stává se, nikdo není kapela, která stále vyhrává. Jenže s narůstajícími nezdary roste v hlavách kladenských hokejistů nervozita. A co víc. Nyní už není jen v jejich rukách extraligová příslušnost. Všechny týmy mají odehráno 48 kol, všechna mužstva sehrají v základní části ještě čtyři kola. Tabulka je neúprosná, Rytíři ztrácí tři body na Pardubice, jejich zbroj v posledních týdnech rezaví.

„Sparta má tak kvalitní tým, že to pro nás bude problém, ať je tam jakýkoliv trenér. Na jejich zápasy jsme samozřejmě koukali a jsou tam vidět věci, které chce Miloš Hořava hrát. My víme, že to pro nás nebude jednoduché," vyjádřil se na klubovém webu trenér David Čermák, který okomentoval bývalého kladenského kouče, jenž vedl tento klub v sezoně 2017/2018.

Sparťané neoslňují skvostnou bilancí, jenže v únoru mají formu - pět utkání a čtyři výhry, což je pravý opak Kladna, které je v probíhajícím měsíci z šesti duelů na suchu, neuhrálo ani bod.

Bilance z posledních jedenácti zápasů Kladno: jediný získaný bod a skóre 24:49. Sparta: pět výher a skóre 32:39.

"Nic to neznamená, extraliga je dost vyrovnaná. Kladno sice nemá aktuálně formu, ale musíme se na něj připravit, jako bychom hráli proti týmu z vrcholu tabulky," pronesl diplomaticky sparťanský útočník Lukáš Rousek.

Kladenští hráči věří, ale s každým přibývajícím nezdarem reálná naděje pohasíná. Ve hře je stále dvanáct bodů, jenže je v silách Kladna uhrát tuto nálož? V probíhající sezoně ještě čtyři duely v řadě nevyhrálo. Pokud se nyní situace otočí, musí mu nahrát také soupeři. Pardubice mají náskok tří bodů, Litvínov má navíc pět bodů a Vítkovice mají osmibodový polštář.

"Hecujeme se, nemůžeme být skleslí, protože šance je pořád. Snažíme se být pozitivní, protože štěkat na sebe nemá cenu, to nás jen sráží. Musíme se k tomu postavit čelem a bojovat," nabádá kladenský kapitán Jakub Strnad.

O vítězi základní části je jasno, Prezidentský pohár přebere Liberec. Stále se bojuje o první šestku, o pořadí v této skupině, o předkolo play off, fanoušky nyní ale více zajímá dno tabulky. Tam je nyní usazeno Kladno s hrajcí legendou Jaromírem Jágrem.