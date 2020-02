Dojemný moment na hokeji v Kladně! Pořád tomu nemůžu uvěřit, nechápe fanynka plačící štěstím

Na zápasy Rytířů chodí pravidelně, proti Spartě ale na kladenský zimák vůbec poprvé vzala i svou maminku. I ta tak během přestávky měla možnost sledovat, jak její dceru přepadlo dojetí a na její tváři se objevily i slzy štěstí.

Hana totiž jako vůbec první soutěžící dokázala během domácího utkání Kladna trefit z půlky hřiště miniaturní otvor v brance. Navíc hned na první ze tří pokusů. „Ještě teď tomu nemůžu uvěřit," svěřila se pro oficiální stránky Rytířů jejich velká fanynka.

„Píši si na sociálních sítích s některými hráči a chodím na všechny domácí zápasy. Nejsem však v dobré finanční situaci, takže si nemohu dovolit jezdit na ta venkovní, přesto je ale sleduji alespoň na internetu," vyprávěla.

Soutěže o dovolenou se v probíhajícím ročníku nezúčastnila poprvé. Před pár měsíci ale neuspěla. „Tentokrát míček, díky kterému jdete soutěžit, chytila v hledišti maminka. Protože ale kvůli problémům s koleny nemůže na led, šla jsem já, Druhý den ráno jsem jela do práce a v autobuse za mnou přišel nějaký kluk, který se ptal, jestli jsem to já, a ještě jednou mi gratuloval," smála se Hana, která nyní musí vymyslet destinaci dovolené.

„K moři jsem jezdívala kdysi. Naposledy jsem byla v Turecku, ale to už je tak dvacet let. Od té doby, co mám děti a nejsem na tom finančně dobře, jsem si dovolenou nikdy nemohla dovolit. Konkrétní destinaci ještě v hlavě nemám, ale bude to určitě v létě někam k moři," dodala.