HOKEJ ONLINE: Kladno otáčí v Brně! Pardubice, Litvínov i Sparta vedou

Brankář Kladna Denis Godla oznamuje trenérovi Davidu Čermákovi, že nenastoupí do zápasu.

Šlágrem kola je bezesporu utkání mezi Brnem a Kladnem. Pokud chce Kladno pomýšlet na setrvání v extralize, musí dnes bodovat, jenže to nebude mít vůbec lehké. Brno je nabuzené výhrou nad Libercem, navíc Kladnu se venku vůbec nedaří.

Zatím předposlední Pardubice hrají na ledě druhého Třince. Perníkářům se závěrečná jízda zatím daří, v pátek porazili Plzeň, ale Oceláři mají sérii tří vyhraných zápasů v řadě.

Zabere Litvínov po dvou porážkách?

Pro Litvínov to s Vítkovicemi bude velice důležité utkání. Poslední dva zápasy totiž nezvládl. Vítkovice se případnou dnešní výhrou můžou zachránit, pokud prohrají, spodek tabulky se ještě víc zamotá.

Mladá Boleslav útočí na druhé místo tabulky, které by zaručovalo lepší výchozí pozici pro play off a daří se jí to zatím skvěle. Z posledních sedmi utkání prohrála pouze jedno. Pokazí Bruslařům tuhle statistiku Vary?

Zlín s Mountfieldem se potřebují probudit

Sparta od 16 hodin hraje doma se Zlínem. Naposledy nestačila na Kladno, ale v tabulce drží páté místo. Po dnešním kole se však může dotáhnout na Třinec. Zlín uzavírá postupovou desítku a momentálně se trápí, z posledních pěti zápasů vybojoval jen tři body...

Souboj o lepší pozici, která by znamenala start předkola play off před domácími fanoušky, přesně takový je duel Hradce s Olomoucí. Lépe je na tom Olomouc, která si připsala pět výher z předešlých sedmi kol, Mountfield naopak potřebuje probudit, prohrál pět z posledních šesti zápasů.

Napraví si Plzeň reputaci?

V televizním utkání se od 17:20 představí lídr extraligy a také už jistý držitel Prezidentského poháru Liberec, na ledě Plzně. Po páteční prohře Plzně v Pardubicích se kabina musela otřásat v základech. Pokud dnes porazí Tygry, mohla by si napravit reputaci.