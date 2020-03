Matematika přehledně: Co potřebuje k záchraně Kladno, co zbylé trio a kdy může být jasno?

Zatímco o liberecké obhajobě Prezidentského poháru, stejně jako o šestici přímých postupujících do čtvrtfinále a čtveřici pro předkolo už je s předstihem rozhodnuto, ta nejzásadnější tajenka základní části hokejové extraligy není dvě kola před jejím koncem stále rozluštěna. Zamíří po roce zpátky do první ligy Kladno? Nebo si černého Petra vytáhne jeden z trojlístku Pardubice, Litvínov, Vítkovice? Jasno může být v úterý po předposledním kole (to by znamenalo pád Jágrovy družiny), nebo až v pátek, kdy dlouhodobá část vyvrcholí.

„Je nám jedno, koho dostat pod sebe, ale ani šest bodů nám nemusí stačit na záchranu. Naše situace je dál kritická, nezáleží to jen na nás," uvědomuje si kladenský trenér David Čermák, že ani plný bodový zisk proti Mladé Boleslavi a v Litvínově nemusí jeho svěřencům zajistit extraligovou příslušnost pro příští sezonu.

Dynamu, Vervě i Ostravanům stačí uhrát v posledních dvou kolech bez ohledu na výsledky ostatních týmů tři body.

S kým týmy bojující o záchranu ještě hrají: Úterý 3. března, začátky v 17:30 Pardubice - Sparta Olomouc - Litvínov Kladno - Mladá Boleslav Vítkovice - Karlovy Vary Pátek 3. března, začátky v 18:00 Litvínov - Kladno Brno - Pardubice Hradec Králové - Vítkovice

„Vidíme, že všichni okolo nás vyhrávají a musíme i my. Každý zápas je pro nás psychicky náročný. Je to furt to samé, máme to ve svých rukách," říká útočník Pardubice Michal Vondrka.

„Všichni makáme na tisíc procent a je to jen na nás. Když v úterý urveme v Olomouci tři body, tak máme vystaráno," ví litvínovský forvard Richard Jarůšek.

„Potřebujeme vyhrát jeden zápas, ideálně už v úterý doma s Karlovými Vary, kdy nás snad přijde hnát dopředu plná hala. Je to poslední domácí zápas sezony a hraje se o všechno," burcuje vítkovický kapitán Jan Výtisk.

Minitabulka vzájemných zápasů: 1. Litvínov 22 2. Vítkovice 20 3. Pardubice 15 4. Kladno 12 Pozn.: Výsledek pátečního souboje Litvínova s Kladnem na pořadí nic nezmění. I kdyby Rytíři vyhráli za tři body, bodově se sice dotáhnou na třetí Dynamo, budou s ním ale mít horší vzájemnou bilanci. Body ze vzájemných zápasů: Kladno - Vítkovice 6:6 (skóre 8:10) Kladno - Pardubice 5:7 Kladno - Litvínov 1:8 (v pátek se utkají naposledy) Pardubice - Vítkovice 4:8 Pardubice - Litvínov 4:8 Vítkovice - Litvínov 6:6 (skóre 9:13)

Pokud by dva a více týmů měly po závěrečném 52. kole shodný počet bodů, rozhodovala by minitabulka sestavená z bodů získaných ve vzájemných zápasech. Nejhůře by z ní vyšlo Kladno, nejlépe naopak Litvínov následovaný Vítkovicemi.