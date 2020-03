Musíme jednou vyhrát a máme na to dva špíly. Je to o nás, ví vítkovický kapitán Výtisk

„Musíme vyhrát jeden zápas. Máme na to dva špíly. Je to o nás," ví kapitán Vítkovic Jan Výtisk. Po dnešním utkání s Karlovými Vary čeká Vítkovické v pátek závěrečné kolo v Hradci Králové.

„Na los se dívat nemůžeme. Potřebujeme vyhrát jeden zápas, jednoho z nich musíme porazit. Ideálně už v úterý na našem ledě Karlovy Vary. Věřím, a moc si přeju, ať nás v tom Ostraváci nenechají samotné. Že přijde plná hala a požene nás za rozhodujícím vítězstvím. Hrajeme poslední domácí zápas sezony a hraje se úplně o všechno," zve fanoušky do Ostravar Arény vítkovický tvrďák.

Ztraceného zápasu v Litvínově Výtisk litoval. „Bylo to z naší strany špatné. Museli jsme si něco vyříkat, protože takhle se hrát opravdu nedá. Spoléhat na to, že někdo jiný zakopne a prohraje a bude hotovo nejde. Pokud si extraligu neuhrajeme sami, tak ji nebudeme mít," burcuje ostřílený bojovník Výtisk.

Vítkovice za sebou mají poměrně slušnou bodovou sérii. Vyhráli sedm z devíti utkání. Domácí porážka s Mladou Boleslaví (2:3 v nájezdech) a propadák v Litvínově je ale poslaly na předposlední místo tabulky. Stejným ziskem šedesáti bodů se mohou „pyšnit" také Litvínov a Pardubice. Kladno má o tři body méně. Jeden z těchto týmů extraligu opustí. A Výtisk věří, že jeho tým to nebude.

„Možná jsme se po těch sedmi výhrách trochu moc uspokojili. Měli jsme náskok osmi bodů, teď je to na třech. Je to naše chyba. Mysleli jsme si, že už je to hotové a že třeba Kladno zakopne, prohraje a bude jasno. Ale bohužel se tak neděje, takže jak už jsem řekl, musíme si to uhrát sami. Nejlépe doma před vyprodanou arénou," říká Výtisk.

Vítkovice v této sezoně s Karlovými Vary prohrály všechny tři zápasy (1:4, 1:9 a 0:3). „Ta statistika je velmi negativní. Ale Tohle je historie, stejně jako zápas v Litvínově. Zajímá mě jenom to, co bude v úterý," uvedl trenér Vítkovic Mojmír Trličík. „Budeme hrát o život a každé tlesknutí v hale má pro nás svůj význam. Podpora domácího publika je součástí našeho výkonu," dodal.