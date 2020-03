KOMENTÁŘ: Karlovarská fraška podle pravidel jen přisypala sůl do extraligových ran

Když by jakýkoli hráč nebo trenér řekl něco proti rozhodčím či ošklivě promluvil o poměrech v extralize, dostal by mastnou pokutu za znevážení soutěže. Ale Karlovy Vary, které v předposledním kole základní části na led se zachraňujících Vítkovic přijely bez všech klíčových hokejistů a naopak postavily dvanáct juniorů se dvěma dorostenci, postih nečeká.

Čistě podle pravidel, skutečně karlovarský klub neprovedl nic nedovoleného. A že výběr nevinných mladíků v dresech Energie sehrál nedůstojnou partii proti týmu, kterému tak umetl cestu k jistotě záchrany. Chápu, že zejména v Pardubicích, Litvínově a Kladnu mohou být na karlovarský přístup pořádně naštvaní. Žádný podobný dárek nedostali, tedy alespoň v předposledním kole ne. Rozpačití z toho byli i sami vítkovičtí hokejisté.

A jsme u toho podstatného, bylo karlovarské jednání fér a v duchu sportovní morálky? Vůči ostatním celkům a fanouškům rozhodně ne. A z hlediska důvěryhodnosti to zásadním způsobem znevážilo celou soutěž a vlastně jen přisypalo důl do ran, které způsobují spekulace kolem řady nečekaných výsledků mužstev bojujících o záchranu.

Karlovarští dali hodně ostré náboje všem, kteří zpochybňují regulérnost konce základní části. Do značné míry ta celá podivnost ale vyplývá i z nedomyšleného pravidla zavedení přímého sestupu už po 52 kolech základní části. Mužstva, kterým akutně hrozí sestup, tak ze sebe ždímou úplně všechno i s vědomím toho, že jim za pár dnů skončí sezona. Zatímco jejich soupeři s jistotou play off takový entuziasmus nemají i proto, že by měli hrát až do půlky dubna a nechtějí se třeba před klíčovou fází svého celoročního snažení zranit nebo vyšťavit.

Tak alespoň, že si to nakonec Litvínov s Kladnem v pátek rozdají na ledě přímo na férovku a kdo vyhraje, bude zachráněný. Jenže hokejový fanoušek je tvor podezíravý a milující konspirační teorie. Vysvětlujte někomu v Pardubicích, že Rytíři v posledním kole nezvítězí v prodloužení či nájezdech, pokud Dynamo nezaboduje v Brně. Právě tato jediná varianta výsledku by zachránila mezi elitou oba celky, které se představí na litvínovském ledě, a sestup by postihl právě Pardubice.

Roberts Bukarts, Alexandre Mallet a Dominik Lakatoš oslavují gól v brance Karlových Varů. Celkem jich hokejisté Vítkovic nasypali "juniorskému" týmu Západočechů osm.

Jaroslav OĹľana, ČTK

Ale zpátky ke Karlovým Varům. Na jednu stranu lze chápat rozhodnutí trenéra Martina Pešouta, že chtěl před pondělním startem play off, kam se Vary dostaly teprve podruhé za posledních devět let, šetřit klíčové a často přetěžované hráče. Snažil se je zbavit únavy a nehnal na dlouhou cesty přes celou republiku. Dokonce říkal, že většina hokejistů stabilního kádru do Vítkovic chtěla odjet, protože má za zápasy prémie. Kouč ale prostě rozhodl jinak. Má na to samozřejmě svaté právo a deset mladíčků tak prožilo zvláštní extraligový debut.

Jenže zároveň je tu smysl fair play, že by mužstvo do každého extraligového zápasu mělo nastoupit v tom nejsilnějším možném složení. Osobně si neumím představit, že v NHL by Detroit, jako odepsaný celek bez šance na postup do play off, k předposledním utkání základní části nasadil sestavu plnou hráčů z farmy. Vary to pojaly tak nějak po česku.