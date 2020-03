Útočník Sedláček podepsal novou smlouvu ve Zlíně

"Pavel je úzce spjatý se zlínským klubem. Velmi si ceníme jeho přístupu a oddanosti pro klub. Je to hráč, který přijme jakoukoliv roli v týmu. Za poslední dvě sezony vyvrátil názory kritiků, že je pouze hráčem do defenzivy. V letošní sezoně dal už osm branek, co by za takový počet gólů dali někteří renomovaní extraligoví střelci," uvedl trenér a sportovní manažer Robert Svoboda.

Sedláček je zlínským odchovancem, v extralize doposud odehrál včetně play off 240 zápasů, ve kterých vstřelil 21 branek a přidal 23 asistencí. V aktuální sezoně nasbíral dvanáct bodů.

"Mou prioritou a jasnou volbou bylo setrvání ve Zlíně. Mám tady perfektní rodinné zázemí a nové bydlení. Z vlastního hlediska těch vstřelených gólů mohlo být ještě více, neboť šance na to byly. Je skvělé, že jsme se zvedli po špatném začátku sezony a zahrajeme si opět předkolo play off," řekl Sedláček. Věří, že Zlín v předkole uspěje a postoupí i do čtvrtfinále. "Poté se může stát už cokoliv," dodal.