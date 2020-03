Ředitel extraligy mluví o znevážení soutěže a čeká, co na karlovarské počínání řekne disciplinárka

„Každý trenér má svaté právo vybrat si sestavu, jenže tohle mi přišlo až jako znevážení soutěže. Vyvolalo to nejen v hokejových kruzích silně negativní ohlas. Nechci předjímat oficiální tiskové prohlášení Asociace profesionálních klubů, která se na středeční valné hromadě touto záležitostí zabývala. Zřejmě je to ale téma pro disciplinární komisi, aby posoudila, jestli došlo k porušení zásad fair play či poškození dobrého jména soutěže," tvrdí ředitel extraligy Josef Řezníček

Karlovarský přístup sice vyznívá proti duchu sportovní morálky, ale už zaznívají i hlasy, které mají pochopení pro počínání trenéra Martina Pešouta, jenž chtěl dopřát prostor pro odpočinek klíčovým hráčům. „Je děsně jednoduché někoho z fleku odsoudit. Na první pohled to vypadá blbě, ale rozhodně bych si netroufal tvrdit, že to Vary nechaly Vítkovicím. Kdyby jely kamkoli jinam, předpokládám, že by se zachovaly stejně. Kouč má nejspíš nějaký plán směrovaný k pondělnímu startu předkola a podle toho jede," uvedl pro isport.cz vsetínský trenér Jiří Dopita.

Teď bude tedy na disciplinárce, jak celou záležitost vyhodnotí. „Těžko mít pochopení pro takový krok ve chvíli, kdy finišuje snad nejnapínavější základní část extraligy v historii a v sázce je korektnost soutěže. Nevěřím, že by si někde ve vyspělé hokejové zemi dovolili udělat něco podobného. Chápu i rozčarování dalších celků ohrožených sestupem. Být to obráceně, tak to Varům taky vadí," říká bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik.

Možná stojí jen za připomenutí, že karlovarský klub na podzim neumožnil odložení zápasu s Pardubicemi, kterým v kabině řádila viróza s argumentem, že ctí fair play. Energie tehdy nad Dynamem plným nezkušených juniorů vyhrála 8:0 a nyní ve Vítkovicích nastoupila v podobně improvizovaném složení. „Karlovy Vary ale tím ublížily především samy sobě, bylo to nefér i vůči fanouškům," dodává Hadamczik.