Karlovarskou šarádu bude řešit disciplinárka! Energii hrozí i odpočet bodů či vyloučení z extraligy

„Kluby se po svém středečním jednání ve Velké Bíteši obrátily na disciplinární komisi, aby prošetřila přístup Karlových Varů v utkání ve Vítkovicích. Disciplinární komise ve čtvrtek tento podnět obdržela. Týká se možného přestupku podle paragrafu 29 disciplinárního řádu extraligy ledního hokeje, což je jednání proti fair play. Disciplinární komise se pochopitelně bude podnětem zabývat,“ řekl Sport.cz tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Verdikty disciplinárky jsou možné tři. Buď se s podnětem ztotožní a Karlovy Vary potrestá, nebo může podnět jako nepodložený odmítnout, případně lze i přestupek překvalifikovat na jiný.

„Osobně se domnívám, že vzhledem k charakteru přestupku ho nebude řešit předseda disciplinární komise Viktor Ujčík ve zkráceném řízení, ale bude posuzován na řádném jednání disciplinární komise v plném složení. Ta by se mohla sejít příští nebo přespříští týden,“ předpokládá Zikmund.

Pokud by se disciplinární komise s podnětem od APK LH ztotožnila, možností potrestání je celá řada. „Jsou obecně uvedeny v disciplinárním řádu a vztahují se na kolektivy, nikoliv na jednotlivce. Je to od napomenutí přes finanční pokutu (u tohoto přestupku činí od jednoho tisíce do půl milionu korun), odebrání bodů, kontumaci až po vyloučení klubu z extraligy,“ vypočítává Zikmund.

Podle zdrojů Sport.cz je však odečet bodů, či dokonce vyloučení ze soutěže nepravděpodobné. Energie už v pondělí vstoupí do předkola play off, disciplinárka bude zasedat až v pozdějším termínu. Pokud komise sáhne ke trestu pro Energii, velmi pravděpodobně půjde o finanční pokutu. Je otázka, jak velkou.

Karlovy Vary ve Vítkovicích prohrály 2:8, čímž se domácí v nejvyšší soutěži definitivně zachránili. Energie už před utkáním měla jistotu postupu do předkola play off, čtvrtfinále už si ani v případě tříbodové výhry vybojovat nemohla.

„Potřeboval jsem zkušené hráče nechat před předkolem trošku odpočinout. Navíc jsme začali se dvou- až třífázovými tréninky, abychom byli připraveni na příští pondělí, kdy začne předkolo. Po takové zátěži jsem nechtěl riskovat dlouhou cestu do Vítkovic tak, aby se nikdo nezranil,“ snažil se obhájit své rozhodnutí karlovarský kouč Martin Pešout.

Před šestnácti lety k podobnému kroku sáhl i tehdejší kouč Slavie Vladimír Růžička starší. I tehdy šlo o předposlední kolo základní části, narozdíl od současného případu ale už Dynamo nemělo o co hrát, neboť si s předstihem zajistilo triumf v dlouhodobé části soutěže. Pražané tehdy prohráli 1:6.