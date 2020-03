Hlavně se z toho nepos..., velí Říha. A širší kluziště? Třeba Jágr nebude tolik stíhat, dodává

V takové situaci jste určitě být nechtěl.

Odehrál jsem v Kladně dobrou sezonu, ale teď je to pro mě soupeř a připravím se na něj jako na jakýkoliv jiný tým. Věřím, že zápas bude mít pro Litvínov dobrý konec. Udělám pro výhru maximum!

Přebolel vás už úterní nezdar na Hané?

Je to škoda, mohlo být všechno už v klidu. Bohužel... Proti Kladnu čekáme strašně těžký zápas. Do takového problému jsme se ale sami dostali a sami se z něj musíme vyhrabat. Na tréninku teď pilujeme spíš techničtější věci, přesilovky, oslabení a hru dva na jednoho. Každý hlavně ze sebe musí zítra dostat na ledě úplně všechno.

Rozhodující duel se blíží, roste v těle nervozita?

Nějaká lehká asi přijde až před utkáním. Jde o všechno, ale my si tohle nemůžeme připouštět. Je potřeba hrát, jako bychom bojovali o titul. Hlavně se z toho nesmíme pos...

Bude pro vás širší kluziště výhodou?

Uvidíme. Možná třeba nebude Jarda (Jágr) tolik stíhat (úsměv). A jestli svůj tým nějak motivuje? Nevím, co vymýšlí, a ani to nechci vědět. My se soustředíme jenom sami na sebe.

Kdo je v litvínovské kabině momentálně největším hecířem?

My se hecujeme úplně všichni. Máme skvělou partu a držíme jeden druhého, což je strašně důležitý.

Kvůli novému koronaviru hrozilo, že duel proběhne bez diváků. Ulevilo se vám, že se v klíčovém souboji můžete spolehnout na podporu fanoušků?

Stoprocentně. Nikdo nechce hrát před prázdným publikem. Věřím, že nás lidi potáhnou a pomohou k záchraně. Zpravodajství kolem koronaviru jsem moc nesledoval, beru to jako chřipku. Zbytečně se o tom moc píše a lidi jsou vystrašení. Pak si nemůžu ani koupit jídlo v krámu, protože je všechno vyprodaný. Jsem fakt rád, že bude plný stadion.