Plzeň protáhla mizernou sérii a přišla o domácí výhodu. Musíme se s tím poprat, uvědomuje si Jank

Do posledního kola základní části šli hokejisté Plzně ze druhé příčky. V Třinci ale prohráli 0:3 a devátá venkovní porážka za sebou znamenala pád o tři stupínky níž. Ve čtvrtfinále play off se pátí Západočeši utkají s Mladou Boleslaví, s níž v základní části třikrát prohráli. „Je to škoda, ale soupeře si v play off stejně nemůžeme vybírat. Musím říct, že to bude pikantní série, hodně bruslivá a těšíme se na ni,“ uvedl obránce Škodovky Bohumil Jank.