Startují bitvy o extraligový titul a milionový bonus. Nezhatí zápasy epidemie?

Páteční emoce jsou pryč, je jasno. Z nejvyšší hokejové soutěže spadlo Kladno, dnes začíná cesta za titulem. Jako první vstoupí do hry čtyřka týmů, které budou bojovat v předkole play off. Olomouc hraje se Zlínem a Hradec Králové s Karlovými Vary.

Postupně budou mužstva vypadávat, na konci zůstane jedno, které získá Masarykův pohár pro vítěze extraligy. Ten bude znám nejpozději 28. dubna. Mistrovský titul obhajují třinečtí Oceláři, Prezidentský pohár pro nejlepší celek po základní části získali hokejisté Liberce. Nový šampion získá prémii milion korun, vicemistr obdrží polovinu.

Duely z Generali Česká pojišťovna play off odvysílají ČT sport a O2 TV Sport. „Vysílatelé si přenosy rozdělí, pokus se série dohraje, zbývající utkání budou pouze na ČT sport. Ve finále proběhne sdílené vysílání. Přenosy ČT sport budou sdíleny i na HokejkaTV, kde živě poběží duely play off Chance ligy," řekla před vyřazovacími boji Jana Obermajerová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka BPA sport marketing.

O2 TV nabídne záběry také z helmy rozhodčího. "Díky O2 TV Helmet Cam může každý sledovat celé utkání přímo z ledové plochy pohledem rozhodčích, stačí si vybrat daný přenos v multidimenzi. Hokejovým fanouškům nabídneme při zápasech z play off ještě silnější zážitek. Navíc přes mikroporty uslyší i komunikaci sudích. Nebylo vůbec jednoduché přetavit tento nápad do reálné podoby. Na vývoji zařízení se pracovalo více než rok, prototyp kamery jsme museli řadu měsíců testovat," uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport.

Na nominační listinu pro play off bylo zařazeno 37 rozhodčích, z toho 17 hlavních a 20 čárových.

Na zápasy o hokejový titul se fanoušci těší celou základní část. Tento rok do nich v krajním případě může zasáhnout také epidemie koronaviru, se kterým nyní svět bojuje. Ve Švýcarsku se už některé zápasy musely odehrát bez diváků.

„Pokud by se situace zhoršila, museli bychom respektovat rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Poté by se okamžitě sešli zástupci klubů, svazu i marketingového partnera, abychom se dohodli, jak budeme pokračovat. Věříme, že pomůže karanténa a epidemie koronaviru do průběhu play off nezasáhne," nechal se slyšet ředitel soutěže Josef Řezníček.