Zápasy hokejové extraligy se nejspíš uskuteční dle plánovaného rozpisu, ve hře je ale i konec soutěže

Zápasy hokejové extraligy se uskuteční dle plánovaného rozpisu. Počet lidí na stadionu ale podle všeho nesmí překročit číslo sto. "Jestli se to potvrdí a do tohoto limitu se budou počítat i hráči a další lidé okolo, tak hokej skončil. Pokud tohle rozhodnutí dostaneme (od ministerstva vnitra), není o čem diskutovat a soutěž je ukončena," oznámil Tomáš Král, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Český svaz ledního hokeje svolal na úterní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, aby podrobněji zareagoval na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Ta zpřísnila v souvislosti s možným šířením nákazy koronaviru pravidla pro konání sportovních i kulturních akcí v Česku.

"Chceme určitě odehrát předkolo, mít osm týmů připravených na play off. Pak je otázka, jestli čtvrtfinále třeba odložit o pár dnů, nebo zúžit počet zápasů. Musíme si to vyříkat, situace se vyvíjí," konstatoval Král s tím, že se ve středu od 13:00 uskuteční mimořádná schůzka klubů účastnících se play off a to včetně předkola. O dvě hodiny později bude následovat schůzka klubů z Chance ligy.

Král připustil, že současná situace znamená velkou nepříjemnost. "Hrát takovou fázi soutěže bez diváků, je velmi smutné. Druhou věcí jsou ale marketingové vztahy. Partneři mají smlouvy, jsou garantované počty zápasů. Je to složitá věc se spoustou souvislostí," dodal šéf českého hokeje.

Šéf ČSLH se rovněž vyjádřil k plánovaným mezinárodním utkáním a také k výhledu směřujícímu k letošnímu mistrovství světa. "První termín ohledně mezinárodních zápasů je 15. března, kdy vyjde stanovisko IIHF k MS Ve Švýcarsku. Mnohem důležitějším datem je ale 15. duben, kdy se definitivně rozhodne, jestli se velké MS bude konat či nikoliv," poznamenal na tiskové konferenci.