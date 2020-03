Šéf extraligy o současné situaci: Platí sestup Kladna? Bude mistrem Liberec? A co postupující?

Play off hokejové extraligy je do 29. března odloženo, pořádání utkání není v současné situaci spojené s koronavirem možné, aniž by byla porušena vyhlášená pravidla na ochranu veřejného zdraví, technické a bezpečnostní předpisy pro provoz hokejových hal. Takové je resumé středeční schůzky, jíž se zúčastnilo vedení Českého hokeje, vedení extraligy a majitelé a generální manažeři deseti klubů nejvyšší soutěže pokračujících v play off.

Ředitel extraligy Josef Řezníček obšírně mluví o aktuální stavu a zodpovídá všechny důležité otázky.

O tom, jestli se musí začít se zápasy nejpozději 30. března, aby se stihlo play off dohrát.

Je to nejzazší termín pro dohrání předkola a započetí regulérního play off. Kluby to přijaly. Současné předkolo, kdy je v obou sériích stav 1:1, by se dohrálo ve zkrácené verzi jen na dva vítězné zápasy, rozhodující duely by hrály doma Zlín a Karlovy Vary. Následně po dnu volna by 1. dubna začalo klasické čtvrtfinále, ale opět ve zkrácené verzi - na tři vítězná utkání. Stejným způsobem by se hrálo i semifinále a finále. Tak, abychom play off dohráli podle závazků do 29. dubna.

O tom, jestli se teoreticky může začít i dřív než 30. března.

V případě, že by se podmínky počtu účastníků na stadionu (aktuální maximum je 100 osob) ze strany autorit naší republiky změnily, sešli bychom se a situaci bychom řešili. Pokud se ale objeví třeba nakažená osoba v šatně nebo bude vyhlášena karanténa, situace se okamžitě mění a soutěž se s největší pravděpodobností zastaví.

O tom, co by následovalo, pokud by i 29. března platilo nařízení Bezpečnostní rady státu o rušení akcí s účastí nad 100 osob.

Pokud by se toto rozhodnutí nezměnilo, nemůžeme v extralize dál pokračovat. Ne všechny kluby jsou totiž schopny splnit podmínky vydané Ministerstvem zdravotnictví a hokejový svaz není schopen garantovat, že by soutěž proběhla regulérně.

O tom, jestli nebude žádat vládu o navýšení počtu osob na sportovních akcích.

Obávám se, že vláda toho má v současné době na starosti až dost. Myslím, že pro vládu by bylo velmi těžké dávat nějakou výjimku. Kluby z ní okamžitě někam utečou a už by to bylo nekontrolovatelné. Na kluby začaly tvrdě apelovat i hygienické stanice v různých městech. Majitelem arén je v řadě klubech město, a pokud by zjistilo, že se počet osob na utkání obchází, dá se čekat, že by město velmi razantně zasáhlo a znamenalo by to konec soutěže.

O tom, jestli by se v případě nedohrané extraligy vyhlašoval mistr.

Řídícím orgánem je výkonný výbor Českého hokeje, který o tom případně rozhodne. Já si dovedu představit, že Liberec coby vítěz základní části by nebyl prohlášen mistrem České republiky. Co se týká třetího postupujícího do Ligy mistrů, museli bychom se asi odpíchnout od pořadí po základní části a do Ligy mistrů by šla s Libercem a Třincem třetí Sparta.

O tom, kdy by postupoval z Chance ligy, pokud by se taky nedohrála.

To je trošku předčasná otázka rovněž není na mě, ale na výkonný výbor svazu. Ve středu ještě proběhne schůzka se zástupci Chance ligy a budeme situaci řešit. Nemůže říct, že to bude totožné jako s extraligou. Výkonný výbor bude postupovat podle celkového mínění prvoligových klubů. Je varianta, že můžou postoupit České Budějovice jako vítěz základní části, pokud kluby nebudou chtít play off dohrát. Předpokládám ale, že podmínky na náročnost organizace zápasů budou v první lize jiné než v extralize. První liga by se teoreticky mohla dohrát bez diváků. Podmínky na stadionech k tomu jsou přeci jenom odlišné od extraligy. Pokud kluby dokážou garantovat, že dokáží sehrát utkání s účastí maximálně sto osob, je pravděpodobné, že by soutěž pokračovala. Očekávám, že bude víc tlačit a dávat důraz na odehrání sportovní cestou, než spoléhat na diváky.

O tom, jestli přichází v úvahu varianta, že by letos z první ligy nepostoupil žádný tým, a extraligy by příští rok měla jen třináct týmů a byla nesestupová.

To je trošku science fiction. Nesestupovou extraligu si ale neumím představit.

O tom, jestli se něco mění na sestupu Kladna.

Nic se nemění, tato část soutěže je regulérně uzavřená.

O srovnání hokejové extraligy s fotbalovou nejvyšší soutěží, která následující dvě kola odehraje bez diváků.

Srovnávat hokej s fotbalem v tomto ohledu nelze. Komunikovali jsme i s fotbalovou asociací, ale je to rozdílná situace. Fotbal čekají dvě kola a pak mají do 4. dubna pauzu. V hokeji narážíme na limit těch 100 osob, lidí kolem pořádání hokejového zápasu je zkrátka hodně.

O tom, jestli kluby na jednání řešily, jestli má vůbec smysl hrát bez diváků.

Depresivní je to pro hráče a ještě víc pro manažery, kteří mají chod celého klubu zaplatit. Kluby vzaly zavděk pauzou, je to prachobyčejné koupení času a vlastně taková úlitba na 18 nebo 19 dnů. Čekáme, jestli se něco stane, jestli nedojde ke změkčení nařízení. Chceme tomu dát šanci, která když vyjde, tak ještě ze sezony; plnohodnotně před diváky; něco dostat.

O tom, jestli byla ve hře varianta soutěž hned ukončit, jako to učinili v Německu, Rakousku (EBEL) a na Slovensku.

Myslím, že s možností to hned teď zabalit, si kluby úplně nepohrávaly. Pořád ještě existuje časová rezerva sezonu nějakým způsobem zachránit. Roli hraje závazek s partnery BPA, detaily kontraktů a sankce z nich vyplývající neznáme. Rozhodnutí EBEL a DEL v Německu je založené na jiném principu, protože v těchto soutěžích nejsou z marketingu v rozpočtech klubů tak horentní částky, jako je tomu u nás od BPA. V Německu a Rakousku je to založené na příjmu od diváků.

O tom, jak velké ztráty extraliga současnou situací utrpí.

Nedokážu to vyčíslit, neznám cenovou politiku. Ta není standardizovaná, každý klub si vede svojí. Dovedl bych teď vyčíslit jen ztráty z prodeje lístků, to si může spočítat každý.