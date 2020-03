Opora Varů o zrušeném play off a koronaviru: Nepanikaříme, ale jsme obezřetnější

Hodně to bolí?

Já tohle rozhodnutí tak nějak čekal. Nebudu říkat, že to je škoda. Škoda je hlavně každýho dobrýho člověka. Zkrátka to mrzí, máme rádi hokej, a právě probíhala nejlepší fáze sezony, kterou jsme měli dobře rozjetou. Ale nedá se nic dělat, zdraví je nejdůležitější, co člověk má. Vláda dělá maximum, aby co nejvíc zabránila šíření nákazy, což je správně.

Víte, jak bude vypadat váš program v nejbližších hodinách?

Žádné oficiální informace od trenéra zatím nemáme. Ještě před vyhlášením nouzového stavu jsme měli ve čtvrtek dopoledne normálně trénink, do neděle pak dostali volno a v pondělí měli naskočit do dvoufázového tréninku, což už teď pochopitelně neplatí. Ve čtvrtek kolem půl pátý odpoledne nám zavřeli halu, trénovat nemůžeme a pravděpodobně se tedy ukončí sezona. Dostaneme asi nějaký volno a bude se čekat co dál.

Máte už představu, jak neplánovanou pauzu vyplníte?

Pár dnů si oddechnu. Před chvílí jsem mluvil se svými kondičními trenéry a zvažujeme, že bychom začali hned s přípravou na příští sezonu. Cítím se dobře, nejsem unavenej ani moc polámanej. Jsem zdravej, takže možná začnu hned. Kluci to všechno promyslí a uvidíme.

S manželkou vychováváte dvouletá dvojčata Alexandra a Maxima. Je aspoň výhoda, že se jim člověk může víc věnovat...

Ano, určitě, protože přes sezonu mám na rodinu míň času. Oba kluci jsou neuvěřitelně živí. Speciálně Maxim, který je o dvě minuty mladší, je neřízená střela. Ráno se vzbudí a první, co berou do ruky, jsou umělé hokejky, které jsme jim pořídili. Ve čtvrtek jsem s nimi hrál, takže já mám vlastně hokej pořád dál každý den, i když mi sezona skončila. (úsměv)

V rámci nouzového stavu platí nově i zákaz cestování do zahraničí. Chystali se po sezoně na dovolenou k moři?

Původně jsme uvažovali, že bychom po skončení play off letěli někam do tepla. Ale jak se koronavirus začal rozšiřovat, okamžitě jsme všechno přehodnotili a vypadá to, že nikam nevyrazíme ani v létě. Budeme doma. Když bude možnost a nějakým způsobem se situace stabilizuje, tak aspoň klukům ukážeme, jak krásnou máme českou krajinu.

Když se ve středu nejprve sezona přerušila do 29. března, co vám v tu chvíli běželo hlavou?

Bylo to těžký. Je to nejlepší fáze sezony, kvůli tomu člověk trénuje, chodí každej den na zimák. Tři dny jsme byli v Hradci na předkole, člověk nechává rodinu samotnou doma a pak nastane tahle situace. Bylo to pro mě smutný stejně jako pro všechny, ale jak říkám, s tím člověk prostě nic neudělá.

Úterní druhé utkání předkola na ledě Mountfieldu HK jste ještě odehráli, byť bez přítomnosti diváků. Jaký to byl pocit hrát zápas play off před prázdnými ochozy?

Na ledě to bylo vyhecované stejně, jako by v aréně fanoušci byli. Ale atmosféra byla samozřejmě nulová. Občas pustili nějakou muziku, ale přijedete na vlastní lavičku a slyšíte, co si povídají protihráči na střídačce. Já ale věděl, do čeho jdu. Když jsem loni působil ve Vladivostoku a hrál KHL v Šanghaji a Pekingu, taky moc lidí v hale nebylo. Třeba v Šanghaji přišlo asi 300 lidí. Podobnou zkušenost jsem měl tedy už za sebou. Bez lidí je to jiný, zvláštní, ale na ledě chce člověk stejně vyhrát, takže do toho dává maximum.

Věřil jste krátce po středečním oznámení o přerušení soutěže, že se ještě dohraje?

Já jsem věčný optimista, pozitivní člověk, ale když vláda vydávala další zpřísňující opatření, tak jsem tušil, že se liga zruší. Viděl jsem, jak se to rozjíždí. Jak se lidi vraceli z Itálie, naskakovalo to víc a víc. Moc jsem si přál, abychom sezonu mohli dohrát alespoň bez diváků, protože hokej milujeme, i když atmosféra chybí. Pokud by na konci března sezona pokračovala, čekal by nás s Hradcem rozhodující zápas. Před námi se otevřela velká šance postoupit do čtvrtfinále, což by byl obrovský úspěch pro Karlovy Vary. Chápu ale samozřejmě i majitele, museli bychom se vzdát prémií a stejně každý zápas stojí peníze, takže ani nevím, jak by se to dalo udělat...

Máte z nového koronaviru strach?

Nevím, jestli je tohle to správné slovo, jsem spíš obezřetnější. Nakupovat chodíme normálně, akorát zrychleně, moc se s tím nemažeme. Rodinu jsem při posledních zápasech na stadion nebral. Když mám šanci předejít, aby vir někdo z nich dostal, tak to prostě udělám. Zpravodajství sleduju. Během dne kouknu na telefon, co se děje, abych byl v obraze.

Synové jsou ještě malí, snažili jste s nimi omezit návštěvu heren a dětských koutků?

My ani do heren extrémně nechodíme, zašli jsme snad jenom jednou na narozeniny, to bylo všechno. Mezi víc lidí moc nechodíme ani normálně. Když se s dětmi jdeme projít ven, tak málo koho potkáme. Nepanikaříme, ale jsme zkrátka obezřetnější, nákaza je po celém světě.

Jak vnímáte nákupní koronavirovou hysterii? Lidé ve velkém množství skupují některé potraviny, regály v obchodech zejí prázdnotou...

Ono je to různě vyhrocené. S manželkou jsme měli na středu zajištěné hlídání, tak jsme spolu ve Varech vyrazili nakoupit do Makra. Jednou za čas takhle děláme větší nákupy, protože s dvojčátkama se do krámu tolik nedostaneme. Nevšiml jsem si, že by tam byly regály prázdnější. My třeba mouku moc nepoužíváme, ale koukal jsem, že bylo míň těstovin a rýže. Nesehnal jsem akorát avokádo, které si pravidelně dávám a jí ho rádi i kluci. (úsměv)

Pumpujete teď do těla víc vitamínů než obvykle?

Ne, tohle je celkově takový můj životní styl, že se snažím žít a jíst zdravě. Takže já nic neměním, máme doma vitamíny, které klukům dáváme, ale jinak jíme pořád stejně zdravě.

V říjnu jste se vrátil do extraligy po pěti letech strávených ve Finsku a KHL. Jak budete vzpomínat na tento ročník?

Byl hodně zajímavý, přitom jsem myslel, že už jsem v hokeji zažil hodně...Určitě ale budu vzpomínat dobře. Vrátil jsem se do Varů a sezona byla vydařená. Byli jsme kousek od postupu do čtvrtfinále, bylo ještě chvíli ve hře, že na konci března bude u nás ve Varech rozhodující zápas předkola s Hradcem, ale bohužel je úplný konec.