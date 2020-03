„Byl jsem opravdu ohromen, když se nám v hojném počtu ozývali fanoušci s tím, že peníze z jejich vstupného máme použít na úhradu ztráty vzniklé povinností odehrát zápas bez diváků. Tento krok jsem od nich nečekal, ale velmi mě těší, že jim na klubu tolik záleží. Opravdu jim moc děkuji," uvedl pro oficiální stránky klubu jeho generální manažer Erik Fürst.

„Je to naprosto neskutečná věc a jenom to dokazuje, jak jsou olomoučtí fanoušci úžasní a jak jim klub leží na srdci. Nás hráče o to více mrzí, že jsme jim letos nemohli nabídnout více zápasů v play off," přidává se kapitán Mory Martin Vyrůbalík.

Sezona hokejové extraligy byla po čtvrtečním vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru definitivně ukončena.