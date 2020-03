Karlovy Vary si pojistily služby tria mladých gólmanů

Bednář, který reprezentoval na loňském mistrovství světa osmnáctek v Umee a v Örnsköldsviku, odchytal v extralize za dvě sezony 28 utkání s průměrem 3,45 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 90,02 procenta a jednou udržel čisté konto.

"Skauti předpokládají, že by měl Honza odejít. Přeji mu hodně štěstí v draftu, aby si ho vybral někdo, kdo mu tu příležitost dá. Aby pracoval ještě více, než pracuje, a aby si tam to místo získal. Předpoklady pro velkého brankáře má," uvedl Pešout.

"Spousta gólmanů před ním nezvládlo sezonu v sedmnácti letech. Nebýt jeho, tak předchozí sezona mohla skončit katastrofou, kdyby nás v únoru a březnu nepodržel. Za to mu budu do smrti vděčný."

Šestnáctiletý Hamrla přišel do Karlových Varů na konci ledna ze Zlína a vedle zápasů za dorost a juniorku si připsal debut v extralize v duelu 51. kola na ledě Vítkovic, kam Energie zamířila pouze s mladíky. Při porážce 2:8 za první půlku zápasu inkasoval čtyři branky.

"Věříme, že půjde ve šlépějích Honzy Bednáře a splní nám roli dvojky. I v nároďáku by mohl ukázat, že také on by mohl být v příštím roce draftován," uvedl Pešout na adresu Hamrly, který prodloužil kontrakt do konce sezony 2022/23.

Příslibem je i Horák

O rok starší Horák nastupoval pravidelně za juniorský tým. Má na kontě jeden duel za Sokolov a v extralize stihl 20. prosince část zápasu v Pardubicích, kde inkasoval jednou ze 13 střel a pomohl k výhře 6:5 v prodloužení. Energie s ním uzavřela novou roční smlouvu a opcí na další ročník.

Devatenáctiletý Kašpar v uplynulé sezoně vedle karlovarské juniorky chytal v prvoligových Benátkách nad Jizerou a Sokolově. V extralize se představil 22. března 2019 na ledě Chomutova, kdy odchytal druhou polovinu duelu při porážce 2:3 po samostatných nájezdech. Ze hry inkasoval z 16 střel jednou. Kontrakt uzavřel do konce nadcházející sezony.

"Jsme rádi, že juniorka nám vychovala Adama Horáka, který jednou zaskočil v Pardubicích a zápas dochytal tak, že jsme ho vyhráli. Tomu budeme chtít dát příležitost také," doplnil Pešout.

Jednat se chystá se Skuhravým. "Když jsem přišel, tak jsme se dohodli na jedné sezoně v první lize, že se pokusíme společně postoupit. Pak samozřejmě nechtěl skončit, protože si ještě chtěl zahrát extraligu. Před sezonou chtěl do předkola a teď zase nechci já, aby skončil," uvedl Pešout, jehož tým před předčasným koncem sezony kvůli pandemii koronaviru po devátém místě v základní části hrál v předkole s Hradcem Králové 1:1 na zápasy.

Rozhodčí se v duelu Hradce s Vary rozhodně nenudili

David Taneček, ČTK

"Ještě jsem s ním o tom nemluvil, ale nechci, aby skončil takhle. Věřím, že i fanoušci viděli, že tu roli v mužstvu má, a nakonec i postupový gól s Hradcem dal on, stejně tak vstřelil branku v prvním vítězství v play off po více než devíti letech. Nechci, aby takto skončil, a doufám, že ani on ne a ještě rok bude pokračovat," uvedl Pešout.

Karlovy Vary se budou muset vyrovnat s odchody ofenzivních opor Tomáše Rachůnka a Dávida Grígera, kteří neprodloužili smlouvy. Z hostování se do Komety Brno vrátí obránce Dalimil Mikyska. "My si nemůžeme vyskakovat, na jejich místo přivedeme dva útočníky a jednoho obránce," dodal Pešout.