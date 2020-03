Já a simulant? Tam mě uvidí už jen jako soupeře! Zábranský vzpomíná, jak roztrhal smlouvu se Spartou

Psal se tehdy rok 2000 a on musel se vsetínskými spoluhráči skousnout porážku v extraligovém finále play off se Spartou a na domácím ledě sledovat křepčení Pražanů. O rok později hokejový obránce Libor Zábranský zažil stejnou situaci - zase stál po finále na straně poražených, tentokrát už v dresu Sparty, shodou okolností na ledě Vsetína. Někdejší reprezentační zadák a dnes majitel a trenér hokejové Komety v rozhovoru pro její oficiální stránky poodkrývá detaily svého tehdejšího přesunu ze Vsetína do Sparty i to, jak v ní následně roztrhal smlouvu.

Libor Zábranský (vlevo) s Janem Tomajkem v roce 2002, kdy Sparta slavila mistrovský titul. Zábranský ale kvůli zranění tehdy odehrál v sezoně jen sedm zápasů a do play off vůbec nezasáhl.

„Když jsem hrál za Vsetín a prohráli jsme se Spartou poslední zápas, tak nikdo vlastně nevěděl, co se vsetínským hokejem bude dál. Už před tou sezonou začali kluci odcházet a vypadalo to, že se tam hokej vůbec neudrží. Mně skončila smlouva a měl jsem tři nabídky - dvě z Finska a Spartu," vzpomíná Zábranský na dvacet let staré rozhodování.

Lasa hozená z Finska rovnou odmítl, protože s manželkou čekali přírůstek do rodiny, malého Libora. Zábranský proto chtěl zůstat ve Vsetíně. Jenže prodloužení dvouletého angažmá na stadionu Na Lapači se nakonec nedočkal.

Brněnský kouč a zároveň majitel Komety Libor Zábranský.

„Bohužel jednání ze strany Romana Zubíka (tehdejšího vsetínského šéfa) bylo tenkrát dost nejasné. Nechci vůbec říct nefér, ale nejasné je asi výstižné slovo. První týden v květnu 2000 jsme spolu měli mít finální schůzku v Brně, jenže mě nechal tři hodiny čekat a pak nebral telefon. Já jsem zavolal Oldřichu Šteflovi (sportovnímu řediteli a později i minoritnímu vlastníkovi vsetínského klubu) a ten mně na rovinu řekl, jak se věci mají," vybavuje si Zábranský.

Místo pokračování ve Vsetíně tak podepsal dlouholetou smlouvu se Spartou, kvůli čemuž s ním jeho otec půl roku nemluvil. Ve své první sezoně v Holešovicích přišla výše zmíněná finálová porážka právě se Vsetínem a pak problémy s třísly, které si vyžádaly operaci.

„Dělali mi ji v Praze, jenže to bohužel nepomohlo. Tenkrát byla ve Spartě perfektní parta, Ríša Žemlička mně říká ´Libore, takhle to dál nejde, domluvím ti vyšetření v Mnichově.´ Domluvil mi tedy kontrolu na klinice, kde rok předtím operovali Dominika Haška. Nakonec to dopadlo tak, že mě odoperovali obě strany třísel," popisuje dnes šestačtyřicetiletý Zábranský, jenž odehrál i 35 zápasů za národní tým.

Obránci Sparty Libor Zábranský (vlevo) a Jaroslav Nedvěd (vpravo) brání na snímku z roku 2001 vsetínského útočníka Martina Paroulka.

Po operaci musel dva měsíce trávit v domě v Praze a byl odkázaný na berle. O to větším šokem pak pro něj byla slova Luboše Koželuha, který se ve Spartě postupem času vypracoval až do funkce generálního manažera. „Tehdy asi klubu šéfoval a vzkázal mně, že jsem simulant a že mi bude Sparta platit, až odehraju po vyléčení alespoň měsíc v kuse. Simulant? Po třech operacích? A tady mám po takovém jednání fungovat? Asi jsem byl až moc hrdý, ale já po tom telefonátu doma roztrhal smlouvu se Spartou a zavolal jsem Jirkovi Hamalovi, který mě zastupoval, že ve Spartě končím, ať to zařídí," zmiňuje Zábranský.

A přestože mu Hamal připomínal, že smlouvu na takovou částku a tak dlouhou dobu už nikdy nedostane, Zábranský byl rozhodnutý, že ve Spartě pokračovat nechce. „Agentovi jsem řekl, že takové jednání ke zraněnému hráči nechápu a že mě v Holešovicích uvidí už pouze jako soupeře. Ještě to mělo vtipný závěr - pan Koželuh prý smlouvu nakonec ukončit nechtěl. Trvalo to další měsíc, než se to Jirkovi povedlo dotáhnout do konce," vzpomíná Zábranský na ročník 2001/02, který Sparta zakončila ziskem mistrovského poháru, on sám ale kvůli zranění neodehrál v play off jediný zápas.

Trenér a majitel Komety Brno Libor Zábranský.

„Každopádně jsem byl nakonec 16 měsíců mimo hru. Zpět do velkého hokeje mě dostaly Pardubice - Zbyněk Kusý a Miloš Říha," tvrdí Zábranský, jenž u Východočechů odehrál následující dvě sezony, aby pak v roce 2004 hráčskou kariéru ukončil.

Na působení ve Spartě přesto nevzpomíná ve zlém. „Vůbec toho nelituji. Poznal jsem tam fantastické spoluhráče i další lidi. Jsem rád, že jsem zažil působení ve velkoklubu a poznal ten obrovský rozdíl mezi velkoklubem a rodinou ve Vsetíně. A to zranění a nešťastná reakce Koželuha? Taky dobrá zkušenost," uzavírá šéf brněnské Komety.