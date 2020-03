Končit nehodlám, příští sezona ale bude možná mojí poslední, připustil Irgl

V závěru základní části jste chtěl pomoci mateřským Vítkovicím k záchraně. Olomoucký manažer Erik Fürst vás však nepustil s tím, že Kohouti mají také své cíle. Vítkovice se zachránily bez vás, Olomouc stihla jen dva duely předkola play-off a pak zasáhla „vyšší moc". Jak to s odstupem času vnímáte?

Nebylo to v mých rukou a dopadlo to, jak to dopadlo. Na jednu stranu mě to mrzelo. Měl jsem však smlouvu a náš tým byl tak silný, že v play-off, byť to někomu bude znít blbě, mohl konkurovat každému. Kdo ví, kam až bychom se dostali.

Ukončení extraligy bylo z tohoto pohledu pro váš tým asi tvrdou ranou?

Byla, a pro všechny! Ať už pro celky, co měly v extralize nejvyšší cíle, třeba Třinec, Liberec, Sparta, tak i pro nás, kteří jsme mohli překvapit. Krok to byl ale správný, protože všichni věděli, že situace půjde k horšímu. Hráči by ani nemohli trénovat. Hokej není fotbal, kde to jde řešit individuálně. Hokejista, jak není na ledě, nemá šanci. Vrátit se na něj třeba po měsíci, či dvou, a pak podávat kvalitní výkony, není reálné. Zápasy by byly o ničem.

Pro mladé kluky, kteří toho mají hodně před sebou, to taková hrůza není. Pro vás je však každé sezony, která přijde vniveč, určitě škoda...

V závěru základní části jsme už hráli jen o to, zda předkolo play-off začneme doma, nebo venku. Mohli jsme proto všechno směřovat k play-off a já to tak i bral. Navíc pro mě mohlo být play-off vůbec poslední v kariéře a možná s krásnou tečkou.

Byly ty dva zápasy předkola play-off proti Zlínu v olomouckém dresu vaše poslední?

Nemám ponětí. Olomouc mi nabídku předložila, ale v této chvíli ani nevím, zda je ještě aktuální. Rád bych to zkusil v EBEL lize. Otázkou však je, zda v klubu, s nimž už jsem v nějakém kontaktu byl, o mě ještě stojí, zda už nesehnali na mé místo někoho jiného. V jakém je to stavu, abych řekl pravdu, nevím. Čekám, co přijde, co vyjde. Proto ani v tomto směru nebudu konkrétní.

Vítkovice zájem neměly?

Ale ano. Měl jsem to však nastavené tak, že na prvním místě je EBEL liga. Nabídky mi přišly i od klubů z Čech, což mě překvapilo. To jsem nečekal. Stěhovat se tam s rodinou však nechci. Takže EBEL liga, Olomouc nebo Vítkovice. Končit ještě nehodlám. Fyzicky se pořád cítím výborně a zápřah zvládám, ale nějak to už směřuji k tomu, že by příští sezona mohla být mojí poslední. Rád bych se proto na ni co nejlépe připravil, ať odejdu na úrovni.

Jak trávíte čas, který máte nečekaně k dispozici?

Jsem doma s rodinou. Když se mi chce, zacvičím si, protože všechno k tomu potřebné mám. Jsem schopen si klidně udělat i celou letní přípravu. Teď mám ale už spíše posezonní režim. Hodně odpočívám. Potřeboval bych si dát také dohromady zdraví. Momentálně však nic nefunguje, všichni a všude se pochopitelně soustředí na akutní záležitosti. Musím tedy počkat, až to bude možné a jak to zvládnu, začnu se připravovat na další sezonu. Jinak jsem v pohodě. Máme velkou zahradu, bydlíme relativně v přírodě, takže omezení nejsou pro nás tak drastická, jako pro lidi, co bydlí v bytech.