Táto, radši už nejezdi, vtipkoval plzeňský Kondor. Šestnáct gólů by ale před sezonou bral

Jste s bilancí spokojený? Více branek nastříleli z plzeňského týmu v sezoně pouze Matyáš Kantner a famózní Milan Gulaš...

Šestnáct gólů je docela slušný číslo. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že jich dám šestnáct a budu mít tolik bodů, bral bych to. Výkony ale byly nahoru dolů. Některý zápasy byly dobrý, jiné horší. V první sezoně jsem měl nějaká očekávání a trochu se mi splnila. Myslím, že jsem to docela zvládl. Říká se, že druhý rok je vždycky těžší než první, takže uvidím, co bude v příští sezoně, která musí být zase lepší.

V druhé polovině sezony jste v útočné formaci hodně nastupoval s Vojtou Němcem. Klapala vám spolupráce?

Vojta je šikovnej, akorát letos měl docela problémy se zraněním a pár zápasů chyběl. Ale je to opravdu výbornej hokejista. Bohužel nám pak kvůli zranění vypadlo hodně zraněných, takže se to v lajnách během sezony střídalo.

Jak často vás viděl v akci děda?

Byl tu asi na jednom zápase. On je hlavně spokojenej, že se mi daří a dělám to, co mě baví. Občas si zavoláme a ptá se, jak se mám. Samozřejmě zaregistruje, když dám gól, ale že by detailně sledoval moji hru, to ne. Spíš ji probírám s tátou.

Co vám táta během sezony říkal?

Byl celkem spokojenej. Taky s tím, že na mě mohl víc jezdit a na ty hokeje se koukat. Má nadhled, vždycky mi v klidu poradí, dost se spolu o hokeji bavíme.

Je velký kritik?

Spíš působí jako psychická podpora. Když si tolik nevěřím, pokaždý mě povzbudí. K zápasům měl nějaké připomínky, probírali jsme konkrétní věci, ale on není tolik kritickej.

Hodně se na vás jezdil do Plzně dívat?

Trénuje v Budějovicích juniory, takže jezdil, jak mu to vycházelo. Ale asi desetkrát za sezonu v Plzni byl. Paradoxní je, že když přijel, ani jednou jsem nedal gól. A naopak, když nedorazil, většinou jsem ho vždycky vstřelil. Takže jsem mu pak říkal ze srandy: Radši už nejezdi. (smích)

K juniorům se po odmlce znovu vrátil. Naplňuje ho trenérská práce?

Myslím, že ho baví. Něco v hokeji zažil a klukům má co předat. V tomhle se myslím našel. Samozřejmě trenéři se nějak vyvíjejí a on je teprve na začátku trenérské kariéry. Určitě se toho ještě hodně naučí...

Právě po otci jste zdědil přezdívku Kondor. Osvojili si ji i spoluhráči v Plzni?

Hraje tady pár kluků z Budějovic a ti mi hned takhle začali říkat. V kabině se to pak chytlo a já už na Luboše moc neslyším. Tahle přezdívka je mi úplně přirozená, už odmalička, kdy jsem byl mladej Kondor. (úsměv)

Plzeň skončila v základní části pátá, když ji o lepší umístění připravily bídné výsledky na ledě soupeřů v závěru. Proč se venku od ledna nedařilo?

Přestali jsme dávat góly, bylo to i o hlavě, tolik jsme si nevěřili. Psychika hraje hodně. Doma jsme dokázali otáčet zápasy, i když jsme třeba prohrávali o dvě branky. Věděl jsem, že jsme schopní utkání otočit, což ale venku neplatilo. Každý gól nás srážel dolů. V tom vidím hlavní příčinu. Další věc je, že jsme neměli tak široký kádr. Když přišla zranění, neměli jsme moc kam sáhnout. Ale venkovní výkony ke konci základní části prostě nestály za nic.

Chystali jste se na čtvrtfinálovou sérii s Mladou Boleslaví. Co vám blesklo hlavou, když hokejový svaz kvůli hrozbě nebezpečného koronaviru zrušil play off?

My už něco trošku tušili. Když se play off nejprve přerušilo, většina asi věděla, že už se s tím nepohne, protože to bude čím dál horší. Když vidíte aktuální situaci, rozhodnutí bylo velmi správné. Zdraví je úplně nejdůležitější. Předminulý čtvrtek jsme si ještě říkali po tréninku, že se sejdeme v pondělí, ale už jsme se na zimáku nesešli. Člověk se s tím nějak smířil, ale mrzí to samozřejmě dost. Celou sezonu jsme makali na play off, které je vyvrcholením sezony. Je mi to líto i kvůli divákům, kteří se na zápasy taky hodně těšili. Ale nedá se nic dělat, hlavně ať epidemie co nejrychleji pomine a můžeme se všichni vrátit do normálního života.

Play off se netýkalo ani Českých Budějovic, které se coby vítěz základní části po sedmi letech vracejí mezi elitu. Sledoval jste na dálku spanilou jízdu vašeho mateřského klubu v letošním ročníku první ligy?

Jasně, můj nejlepší kamarád je kapitán Pýcha, jsem s ním denně v kontaktu. Určitě jsem je sledoval, v Budějovicích jsem se narodil, hokejově tam vyrostl a odehrál pár sezon v áčku. Vždycky je beru jako svůj domov. Jejich postup byl určitě zasloužený. Základní část vyhrály o 44 bodů a myslím, že by to zvládly i v play off. Budějovice jsou z historického pohledu extraligové město a do nejvyšší soutěže patří.

Na ledě Motoru to pro vás bude v příští sezoně určitě velmi pikantní bitva...

Já už podobný pocit zažil předloni ve Vsetíně a ten první zápas v Budějovicích byl hrozně zvláštní. Ale těším se na to.

K budějovickým odchovancům patří i plzeňský kapitán Milan Gulaš. Co jste říkal na jeho impozantní sezonu?

Jak se Guli rozjel ze začátku, to bylo fakt strašidelný. Neskutečný! Hrál opravdu výborně, skvělej hráč, co všechno navíc vydrží... Každej zápas hraje dvacet minut. Vyhrál třikrát za sebou kanadské bodování extraligy, to vypovídá samo o sobě.

V ČR nadále platí celoplošná karanténa, kterou vyhlásila vláda ČR. Jak ji snášíte?

Občas se dostanu ven se psem, ale většinu času trávím pochopitelně doma. V Plzni máme s přítelkyní byt, podíváme se na nějaký film, ale abych pravdu řekl, už je to docela dlouhý. Strach z koronaviru nemám, spíš ohrožuje starší lidi, takže hlavně aby byli v bezpečí oni. Myslím si, že se to tady podchytilo docela brzo. Snad se epidemie brzy přežene.