Pro hokejový Liberec je to velká ztráta, byť se na ni Bílí Tygři už nějakou dobu připravovali. Vítěze Prezidentského poháru pro nejlepší tým po základní části tohoto extraligového ročníku opouští reprezentační brankář Dominik Hrachovina. Pětadvacetiletý brněnský odchovanec se vrací do Tappary Tampere, v níž už působil mezi lety 2011 a 2018. S účastníkem nejvyšší finské soutěže podepsal dvouletý kontrakt, jak klub uvádí na svých oficiálních stránkách.

Už když Hrachovina loni v listopadu uprostřed rozehrané soutěže do Liberce přicházel, vědělo vedení Severočechů, že půjde jen o angažmá do konce sezony. Že po ní se vrátí do Finska, na které nedá dopustit. Teď se to stalo skutečností.

Hrachovina oblékal dres Tappary sedm sezon, nejprve tři roky v juniorce a poté čtyři roky v A týmu, se kterým získal v letech 2016 a 2017 mistrovský titul a předloni stříbro.

Brankář Dominik Hrachovina v akci.

Václav Šálek, ČTK

V roce 2018 zamířil do Barysu Astana (nyní Nur-Sultan), po sezoně se ale stěhoval do švýcarského klubu Ambri-Piotta, odkud následně přešel do Liberce. V jeho dresu ovládl brankářské statistiky základní části hokejové extraligy, když měl nejnižší průměr 1,95 obdržené branky na zápas a nejvyšší úspěšnost zákroků 92,65 procenta.