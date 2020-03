Problém pro domovský stánek Bílých Tygrů. Banka zastavila přívod peněz

"Banka nám to oznámila po telefonu v pátek večer se slovy: Vyhodnotili jsme to tak. To bylo všechno, co nám k tomu řekli," uvedl v prohlášení Lukáš Přinda, viceprezident Bílých Tygrů a jednatel společnosti, která je provozovatelem Home Credit Areny a Sport Parku Liberec.

Sberbank se vyjádřit odmítla. "Banka nemůže poskytovat informace o konkrétních klientech a smluvním vztahu, je to předmětem bankovního tajemství," citoval ji server iDNES.cz.

Sport Park Liberec musí řešit situaci sám. "První krizové jednání jsme měli již o víkendu a díky půjčce od mateřské společnosti překleneme následující výplaty. Další vývoj bude záležet na tom, jak dlouho bude trvat nouzový stav," uvedl Přinda.

Podle něj je situace vážná. "I přesto, že zdraví je pro nás prioritou, vyhlášení nouzového stavu má na nás stoprocentní ekonomický dopad. Zrušené koncerty, play off, sportovní soutěže, konference, mítinky, soustředění v řádu milionů korun. Hledáme práci pro naše zaměstnance, utlumujeme firmu, počítáme každý den ztráty," prohlásil Přinda.

Sportovní park a Home Credit Arenu denně navštěvují tisíce sportovců i diváků. "Z minuty na minutu jsme přišli o sto procent příjmů, a to možná i na několik měsíců dopředu. Krach hrozí v případě, že nedokážeme udržet zaměstnanecký tým, který se profesionálně o celé zázemí a chod areálu řadu let bezchybně stará. Jedná se o téměř sto zaměstnanců a to nemluvím o firmách, které jsou na areál vázány. Nejde ale jen o výplaty. Spravujeme majetek v hodnotě 1,5 miliardy korun, který má své nároky a nemůžeme ho nechat ležet ladem. Ty náklady pořád běží i přesto, že je areál uzavřen pro veřejnost," uvedl Přinda.

Problémy se dotýkají i provozu Home Credit Areny. "Musíme zrušit úplně všechny investice, abychom měli na mzdy pro zaměstnance a zaplatili chod areálu a Home Credit Areny v tomto utlumeném stavu," prohlásil Přinda. Na šetření se musí připravit i liberecký hokejový klub. "Tohle se dotkne všech. V tuhle chvíli nás mimo jiné žene dopředu i obrovská fanouškovská podpora, které si hrozně vážíme," dodal Přinda.