Motor zřejmě ulovil brankářské eso

Brankář Marek Čiliak z Komety by se měl stát posilou českobudějovického nováčka hokejové extraligy. Přestup slovenského gólmana do Motoru zatím nebyl žádnou stranou potvrzen, nicméně v zákulisí je brán jako hotová záležitost. Hráči mají v klubech platné smlouvy do 30. dubna, vlna nových přestupů se tak oficiálně spustí až za měsíc.