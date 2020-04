Pro nás maličkost, pro starší lidi něco nepředstavitelného. Liberečtí pomohli seniorům

Do první dobročinné akce se zapojili obránce Severočechů Lukáš Derner a útočníci Radan Lenc, Jaroslav Vlach a kapitán Petr Jelínek.

„Mám dobrý pocit z toho, že jsme mohli pomoct starším lidem, kteří si nemohou nakupovat," těšilo Jelínka, který vezl nákup třeba i osmaosmdesátiletému seniorovi.

Hráči nejprve podstoupili krátké zaškolení ohledně bezpečnosti, převzali nezbytné pomůcky jako náhradní roušky, rukavice, nákupní seznamy či průkazky s vlastní jmenovkou. Po podpisu smluv pak po dvojicích zamířili do obchodů a s nákupem následně za seniory domů.

„Byli jsme třeba i za paní, které bylo 91. To je krásný věk. Pro nás je to maličkost, kdežto pro tyto starší lidi by to bylo v tuhle dobu něco nepředstavitelného," dodal liberecký kapitán po první dobročinné akci. Další budou následovat.