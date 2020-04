Teď musíme porazit jiného nepřítele, má jasno Holík

Přestože kvůli zranění nemohl do čtrnácti zápasů nastoupit, byl s 39 kanadskými body v uplynulém extraligovém ročníku po kapitánovi Zaťovičovi druhým nejproduktivnějším brněnským hokejistou. Když se ale centr elitní formace Komety Petr Holík v závěru základní části nejvyšší soutěže vrátil na led, kýženého play off se kvůli šířící se nákaze koronavirem už nedočkal.

„Hlavně proto to byla z mého pohledu hodně divná sezona. Vždyť na vyřazovací zápasy se hráči i fanoušci těší několik měsíců. Především kvůli nim hokej hrajeme. Předčasný konec mě mrzí o to víc, že jsme měli ve čtvrtfinále narazit na Spartu, což by rozhodně byla naprosto super série. Obě arény by určitě byly na všechna utkání vyprodané. Zdraví je ovšem pochopitelně přednější. Teď máme před sebou jiného než sportovního nepřítele, jehož musíme porazit. Nezbývá nám tudíž nyní nic jiného než důsledně dodržovat veškerá nařízená opatření," má jasno osmadvacetiletý útočník.

Za normálních okolností by Holík vyrazil po skončení sezony někam na dovolenou, avšak letos je situace diametrálně odlišná. „Také já jsem teď převážně zavřený doma. Chodím jen vyvenčit psa, a občas se jdu proběhnout do lesa. Sem tam si zatrénuju na rotopedu. Jen se válet by mě nebavilo," prozradil. Taky usedá k počítači. „Rád si zahraju na playstationu. Nikoli NHL či Fifu, spíš si s kamarády občas zahrajeme Call of Duty," líčí.

Martin Zaťovič z Brna oslavuje gól proti Spartě.

S dočasným snížením platů, na němž se hokejisté Komety dohodli s jejím vlastníkem a hlavním koučem Liborem Zábranským, neměl Holík absolutně žádný problém. „Klub hráčům vždycky v minulosti pomáhal, teď jsme mu pro změnu pomohli my. Je potřeba, abychom za každých okolností stáli při sobě. Jsme jedna velká rodina," tvrdí.

Brankář Brna Karel Vejmelka.

O budoucnost Komety se neobává. „Je super, že hodně prostoru dostávají mladí kluci. Kupříkladu Standa Svozil, Vojta Střondala či Honza Mlčák ji chytli za pačesy. Především Svozil si vedl v uplynulé sezoně skvěle. Když bude dál na sobě makat, má před sebou velice slibnou budoucnost," myslí si Holík.