Led je hnacím motorem, v kanceláři vysedávat nechci, řekl po podpisu sedmileté smlouvy Varaďa

„Tahle smlouva je velké ocenění mé předchozí práce," řekl Varaďa. „S vedením jsem našel společnou řeč v tom, jak si představujeme, aby to v klubu fungovalo. Myslím, že se ukázalo, že pokud se pracuje na maximum a dělají se správně dílčí kroky, tak se úspěch dostaví. Tato smlouva mi umožňuje pokračovat v ocelářské cestě," řekl Varaďa, jenž v minulých třech sezonách dovedl Oceláře dvakrát do extraligového finále.

Varaďa bude zároveň dohlížet na všechny hokejová družstva v Třinci. Podpisem nového kontraktu se od 1. května stane šéftrenérem klubu. „Tahle pozice je důvěra a závazek zároveň. Mým úkolem bude to, aby v klubu byly věci nastaveny tak, aby dávaly smysl. Aby vývoj hráčů v žákovských a v mládežnických kategoriích měl nějakou posloupnost, aby se ale hráči zároveň hokejem bavili," popsal klubovému webu Varaďa.

Zároveň připustil, že tuhle funkci pečlivě zvažoval. „Protože jsem se nechtěl dostat do situace, kdy budu více času trávit v kanceláři než na ledě. Led je hnacím motorem mé trenérské dráhy. Cítím však, že dokážu pomoci i jinak. Třeba v nastavení herních systémů, a to primárně v mládežnických kategoriích. To bylo něco, kde se styly našeho hokeje až tak nevyrovnávaly. Mou představou je, aby hráči byli připraveni na posun do starších kategorií lépe, k čemuž jim musíme vytvořit podmínky," vysvětloval Varaďa.

Doma dodělává resty

Než se ale do nové práce pustí, musí počkat. Pandemie onemocnění Covid-19 nejenže zastavila letošní sezonu, ale aktuálně nepustí do společného tréninku ani hráče. Varaďa tak tráví téměř veškerý čas doma. „Snažím věnovat primárně dětem, děláme například společně úkoly do školy. Já jsem ředitel, manželka je učitelka, takže to mám lehčí. Musím ale uznat, že toho mají děti dost, nemají to teď jednoduché," zasmál se 43letý kouč.

Zároveň v pauze dohání vlastní resty. „Dodělávám výstupy z uplynulé sezony, předpokládaný rozvrh letní přípravy, skladbu týmu na příští sezonu. Takže když už jsem zabedněný doma, snažím se u toho také pracovat," uvedl Varaďa, kterého stále nepřešlo rozladění z předčasného konce sezony, v níž Třinec obhajoval mistrovský titul. „Ještě to ze mě nevyprchalo. Ten pocit, který bych přirovnal k takové zvláštní pachuti, stále přetrvává. Ještě to bude chtít nějaký čas," povzdychl si.