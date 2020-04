Litvínov má jasno! Vsadil na kouče slovenské reprezentace

Někdejší reprezentační útočník vedl v předloňském ročníku Slovan Bratislava v Kontinentální lize. Letos v únoru se vrátil do realizačního týmu slovenské reprezentace, kde působil v roli asistenta trenéra Craiga Ramseyho.

„Jeho trenérský vývoj sleduji dlouho a Vlado dokázal hodně slovenských a zahraničních hráčů posunout na vyšší úroveň. I přes svůj mladý věk je dnes velice zkušeným trenérem, který má zkušenosti i s mezinárodním hokejem z KHL i reprezentace, a věřím, že posune hokej v Litvínově výše,“ uvedl sportovní ředitel klubu Pavel Hynek.

Pro dvaačtyřicetiletého Országha bude Litvínov prvním angažmá za hranicemi Slovenska. S Vervou se domluvil na dvouleté spolupráci.

„Jsem plný očekávání. Jdu do klubu, který má velkou historii, vychoval obrovské množství vynikajících hráčů a také výborných trenérů. Jdu do města, které žije hokejem. Moc se na to těším a doufám, že pozvedneme výsledky a fanoušci se znovu dočkají play off,“ řekl nový kouč žlutočerných, jenž si v následujících dnech složí svůj realizační tým. Na střídačce nahradí Kýhose, jenž mužstvo převzal zkraje prosince a dovedl ho k záchraně.

Országh má za sebou bohatou a úspěšnou hráčskou kariéru. Před osmnácti lety slavil v Göteborgu v dresu Slovenska titul mistra světa a rok později přidal do sbírky z MS ještě bronz z Helsinek. Na kontě má i skoro 300 zápasů v NHL v barvách New Yorku Islanders, Nashvillu a St. Louis. Zahrál si také za švédskou Luleu nebo Djurgaarden, s nímž v roce 2001 získal mistrovský titul.

Aktivní hokejovou dráhu ukončil v rodné Banské Bystrici, kterou v letech 2017 a 2018 dovedl jako hlavní trenér k extraligovému titulu.