Před sezonou po mně neštěkl ani pes, vzpomíná urostlý obránce

„Před sezonou po mně neštěkl ani pes, ale díky pánům trenérům Vojanovi a Dvořákovi jsem dostal šanci bojovat o místo v plzeňské juniorce a právě oni mi pořádně ukázali, jak by měl vypadat můj styl hokeje a co by mělo být mojí rolí v týmu. Takže jsou to vlastně oni, kdo stáli na začátku téhle úžasné sezony. Velmi velký skok byl hned na začátku - a sice juniorka a A-tým - ať již fyzický nebo mentální. Z hlediska hokeje určitě fakt, že ne všechno se dá řešit silou, ale také chytrostí hráče," rozpovídal se Houdek pro klubový web hcplzen.cz.

Extraliga, první liga, druhá liga a zápasy za plzeňskou juniorku, to vše stihl mladý obránce ve zkrácené sezoně. Celkem si připsal 56 zápasů. Gólů a asistencí Houdek moc nesbírá, spíše mu čísla naskakují v trestných minutách. Za sezonu jich bylo 126. V nejvyšší české soutěži 59 trestných minut za 18 utkání.

Hned v prvním utkání dal o sobě vědět. „Na celý den vzpomínám rád. Dopoledne jsem úspěšně maturoval a pak nastala moje premiéra, která vlastně nemusela být, ani jsem nebyl mezi šesti beky, jel jsem na Spartu jako sedmý. Pak už to bylo ráz na ráz. Sice jsem na ledě moc dlouho nepobyl, ale i tak na premiéru určitě nikdy nezapomenu. S pomyslným statusem bitkaře bych byl opatrnější, protože na kontě mám zatím jen dvě bitky. Momentálně jsou v extralize mnohem zkušenější borci co do počtu bitek. Určitě se ale nebojím shodit rukavice," vrátil se Houdek k zářijovému utkání se Spartou, kde padlo 13 branek.

Když hrál Houdek ještě v útoku, byl jeho vzorem ruský snajpr Alexander Ovečkin, časem dostali přednost obránci Tomáš Frolo a Mario Cartelli. V poslední době začal více sledovat Jana Výtiska a Davida Šticha.

Teď má od hokeje nucenou pauzu. Stejně jako celá extraliga. „Poslední dva týdny mám suchou přípravu, mám tréninky od našeho kondičního trenéra. Navíc se soustředím na různá cvičení věcí, které potřebuji zdokonalit. Jinak po nešťastném ukončení sezony jsem si ještě ten den v bytě zabalil potřebné věci a hned vyrazil nabírat síly na chalupu, kde momentálně dělám věci, na které nebyl v sezoně čas. Pracuji na zahradě, na svém autě, nebo dělám, co je po zimním období nebo na jaře prostě potřeba. Takže i zároveň nabírám síly a užívám si klid panující v krizové situaci na vesnici."