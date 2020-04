Legenda Varů válí i po čtyřicítce, baví ho role mentora a říká: Mladí mě nabíjejí

Jeho hokejový příběh však ještě nekončí. Velký bojovník, srdcař a dlouholetý kapitán mužstva natáhne kariéru minimálně o rok a zaútočí tak na magickou metu 1000 zápasů. „Vedení mi nabídlo, že když budu chtít, budou rádi, abych pokračoval. Potěšilo mě to," prohlásil 41letý útočník, jenž je s týmem z proslulého lázeňského města spjatý a pomohl mu do výšin. Před jedenácti lety slavil s Energií historický titul, k němuž výrazně přispěl. Do hokeje přitom stále neztrácí chuť.

„Pořád mě baví, byť mám ve hře už jiné úlohy. Ale nabíjí mě, když hraju s mladýma klukama a můžu je posouvat," připomíná roli mentora téměř dvoumetrový obr, jehož přínos je také v kabině, kde dovede zvednout hlas a ostatní vyburcovat.

„Je to lídr nejen na ledě. Je dobře, že s námi bude dál, protože dělá ve všem pořádek," chrlil komplimenty na adresu veterána obránce Michal Plutnar. Chválou přitom na klubovém webu nešetřili ani další. „Zvlášť pro mladší kluky je velkým vzorem. Nejen za to, co v hokeji dokázal, ale i za to, jaký je člověk. Je takovej náš táta," ujišťuje reprezentační křídelník Jakub Flek.

„Jo, skoro polovině kluků z mančaftu bych ho fakt mohl dělat," usmívá se urostlý borec a poté přechází na vážnější tón. „Když potřebují kluci s něčím poradit, tak za mnou přijdou. I s věcmi mimo hokej. Když třeba někdo shání ve Varech byt... Přece jenom jsem tady už dlouho," říká.

V uplynulé sezoně stihl v 41 zápasech nasbírat 22 bodů (5+17). Vyšší věk na něm není na ledě příliš znát, přitom do přípravy nezavádí žádné novoty. „V době volna jsem si ale nepřidával tentokrát tolik jako v minulých letech. Po zápasech jsem byl zvyklej chodit hodně do posilovny. Letos jsem moc nechodil a paradoxně mi to spíš prospělo. Cítil jsem se docela dobře, takovej odpočatej," tvrdí.

Nedodržuje ani striktní jídelníček. Když má chuť, dopřeje si občas i tučnější maso nebo si pochutná na rohlících. Vynechává pouze knedlíky a důvod je prostý. „Jako malý jsem po nich zvracel. Nikdy jsem je tedy nejedl," vysvětluje.

Vlastní recept na hokejovou dlouhověkost však nemá. „Zkrátka si to furt užívat, mít ze hry radost, a hlavně se vám musí vyhýbat zranění, což je to nejdůležitější," utrousil. „Řada kluků musí skončit, protože má problémy třeba s kolenem. Musím zaklepat, že mě nikdy vážnější zranění nepotkalo. Já měl stopku jenom kvůli trestům. Až v letošní sezoně jsem si natrhnul tříslo," vzpomíná hokejový bouřlivák zdravotní trable, kvůli nimž v závěru základní části zmeškal šest utkání.

Rozhodnutím nepověsit brusle na hřebík potěšil i své syny. „Oba hrají hokej za mládež ve Varech a chtěli, abych ještě hrál," tvrdí. Šestnáctiletý Matěj nastupuje za dorost, o tři roky mladší Jakub je v osmé třídě. „Když mám čas, chodím se na ně dívat," hlásí. Kritický ale moc není. „Samozřejmě poradím, ale nikdy jsem je do ničeho netlačil. Nejsem rodič, který by jim po každém zápase říkal, co by měli udělat jinak nebo jak jsem to viděl já. Nechávám tomu volný průběh," vykládá někdejší reprezentační centr.

Čas v karanténě tráví hlavně doma ve Varech. Přitom doufá, že epidemie brzy pomine a život se vrátí do normálních kolejí. „Pomalinku se připravuju, sem tam si lehce zaběhám. Ale jinak není skoro co dělat. Člověk nemůže nikam jít, někam vyjet, takže je to spíš komornější," dodává.