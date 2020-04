Obránce Zahradníček podepsal novou smlouvu v Třinci

Odchovanec Nového Jičína působí v Třinci od roku 2010, pevné místo v kádru si ale ještě nevypracoval. V poslední sezoně odehrál za Oceláře 22 zápasů, ve kterých vstřelil gól a přidal tři asistence. Dalších 25 startů přidal v první lize v dresu partnerského Frýdku-Místku.

"Honza udělal velký pokrok. Měl poslední rok na to, aby ukázal, co v něm je, a šanci chytil za pačesy. Šel do sebe a hrál dobře za Oceláře i ve Frýdku-Místku. Je na něm vidět, že se vyhrál a začal si více věřit," uvedl sportovní ředitel Jan Peterek.

Po bratrech Kovařčících jsme v dubnu podepsali také novou smlouvu s dalším členem juniorského týmu z roku 2016, třiadvacetiletým obráncem Janem Zahradníčkem! ✍️ pic.twitter.com/TSWbdX3qO3 — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) April 24, 2020

Za hlavní Zahradníčkovu přednost považuje jeho fyzickou hru. "Honza na to nevypadá, ale umí si najít nečekaně protihráče a pořádně ho trefit tělem. To bývá strašná rána," podotkl Peterek na adresu hráče, který v nejvyšší soutěži doposud odehrál 24 zápasů.