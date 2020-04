O vrcholy sezony nepřišli jen hráči. Teď je doba prázdna, mrzí hokejového rozhodčího Jeřábka

O vrchol sezony nepřišli kvůli pandemii koronaviru jen hráči. Také hokejový rozhodčí Antonín Jeřábek nenese příliš lehce, že si nemohl užít zápasy extraligového play off, a nezapíská si ani na zrušeném mistrovství světa ve Švýcarsku, kam by se teď za normálních okolností chystal. Na svůj osmý šampionát v kariéře si musí počkat minimálně do příštího roku.

Jak to skousáváte?

Je mi to pochopitelně hrozně líto. Není snadné se smířit s tím, že člověk přijde o nejdůležitější zápasy sezony. Beru to ale jako holý fakt. Nedalo se nic dělat, ochrana zdraví je pochopitelně ze všeho nejdůležitější. Je to teď ale bohužel taková doba prázdna. Nezbývá než počkat, až se život vrátí zase do normálu. Snad jsme už u nás na dobré cestě.

Patříte do skupiny sedmi extraligových profesionálních sudích. Jak trávíte současné složité období?

Mám individuální plán přípravy. V rámci možností se snažím doma trochu cvičit. Posiluju, občas si jdu zaběhat. I teď se musím udržovat v kondici.

Řada klubů v nejvyšší soutěži se s hráči dohodla za březen a duben na snížení platů. Jste na tom podobně?

Ano. Neměl jsem s tím žádný zásadní problém. Každý rozumný člověk vnímá situaci, jaká kolem nás teď je. Když se od 10. března extraliga nehraje, bylo asi i v našem případě správné najít s hokejovým svazem shodu.

Zřejmě máte nyní víc volného času. Jak ho využíváte?

Jako skoro každý jsem teď samozřejmě mnohem víc doma než obvykle. U televize a počítače jsem zhlédl pár zajímavých utkání z nedávné minulosti. Sem tam si zavoláme s kolegy rozhodčími, hlavně s těmi z naší profesionální skupiny. Rád vyrážím ven trochu si provětrat hlavu. Zašel bych do kina nebo do divadla, ale ta teď bohužel také nehrají.

Čtyři roky jste působil v KHL. Sledoval jste o to bedlivěji, jak dlouho v Rusku s jejím definitivním ukončením váhali?

Samozřejmě. Čekali o dva či tři týdny déle, ale nakonec museli udělat to, co skoro všichni na celém světě. Když se všude kolem život zastaví, asi se to nemůže hokeje nedotknout.

Věříte, že se v polovině prázdnin vrátíte na led a budete řídit přípravná utkání před startem další sezony?

Strašně rád bych tomu věřil. Moc si to určitě přejí všichni, kdo se kolem hokeje točí. Ani si nedovedu představit, že by se nehrálo. A kéž by se potom od září normálně rozběhl i nový ročník extraligy. Snad už v té době budou moct být zase diváci v hledišti.

Vy jste začátkem března řídil zápas extraligového předkola v Olomouci, kde už fanoušci do hlediště kvůli šířící se nákaze nesměli. Jaké to bylo?

Hrozné. Jako ze špatného snu. Bylo to mnohem horší než nějaký přátelák. Bez atmosféry, kterou u nás umějí fanoušci skvěle vytvořit, je hokej strašně divný. V tom utkání Olomouce se Zlínem bylo dobře slyšet třeba i to, když se puk odrazil od mantinelu. Možná si budu moct jednou říct, že jsem byl jako jeden z mála v Česku u toho, když se hrálo nuceně před zcela prázdnými tribunami, ale zažít bych to už znovu rozhodně nechtěl. Pokud by to však jinak nešlo, je asi i tato varianta lepší než zůstat úplně bez hokeje.

Jste zvyklý často cestovat. Jaké bude letos pro vás léto bez větší možnosti vyrazit do ciziny?

Zřejmě se bude moct vyjet nanejvýš do Chorvatska, kam nás to ovšem s manželkou příliš neláká. Jinak ale cestujeme do zahraničí hrozně rádi. Tentokrát to nepůjde, a tak už jsme přemýšleli o tom, že si letos vybereme dovolenou v Česku. Pro mě je ovšem těžko představitelné, že by hranice zůstaly zavřené na delší dobu. Mám trochu obavy, aby to nemělo do budoucna na sport negativní vliv. Snad by ale bylo v takovém případě možné udělovat nějaké výjimky.